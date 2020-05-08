В Бурятии скончался забытый властями ветеран войны

Даши-Доржи Найданов не дожил до юбилея Победы всего два дня





Вчера в Бурятии, не дожив двух дней до юбилея Победы, ушёл из жизни ветеран войны Даши-Доржи Раднаевич Найданов. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.

«Гвардеец-разведчик, орденоносец, добрый, светлый, улыбчивый человек. Светлая память фронтовику, соболезнования родным», написал Сергей Бурдиков.





О забытом властями ветеране Сергей Бурдиков рассказал еще в конце прошлого года.- На улице Смолина, 81, живёт ветеран войны - Даши-Доржи Раднаевич Найданов. Орденоносец, инвалид, получивший несколько тяжёлых ранений. За 6 лет, которые он здесь живёт, к нему ни разу не приходил ни один представитель власти. Ни одного поздравления, подарка, доброго слова. Узнал я почти случайно, проверили с коллегами, убедились, что это именно он. Зашли сегодня поздравить с Новым годом. Параллельно узнали, что родные ветерана на все праздники сами покупают и вручают подарок, чтобы он знал, что государство помнит о его наградах. Было очень стыдно за нас всех. Надеюсь, в феврале, когда Даши-Доржи Раднаевич будет встречать 95-й день рождения, к нему будет стоять очередь из официальных лиц, - рассказал тогда Сергей Бурдиков.Даши-Доржи Раднаевич Найданов родился в 1925 году в местности Шанан Селендумского сомона. В 1943 году был призван в ряды РККА. Принимал участие в освобождении от фашистов территории Западной Украины. Участвовал в военных операциях в Венгрии и Чехословакии. За удачно проведенною операцию Даши-Доржо Раднаевича наградили орденом Отечественной войны 2-й степени. За годы сражений получил несколько серьезных ранений.Фото: Сергея Бурдикова