В Бурятии на 90% уменьшен налог работающих по патентам

Это коснется всех 1187 компаний, применяющих патентную систему налогообложения



Для снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнесв Бурятии на 90% уменьшен установленный размер потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей для применения патентной системы налогообложения, сообщили в правительстве республики.



Соответствующие изменения на сессии Народного Хурала внесены в республиканский закон о некоторых вопросах налогового регулирования. Оно меняется в рамках реализации разработанного правительством Бурятии плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и выработке антикризисных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



«Мы снизили налог на весь 2020 год – с 1 января по конец декабря. В других субъектах тоже приняты подобные меры, но только на период именно действия ограничительных мер. Для нашего бюджета – это больше выпадающих доходов, потому что оценочно 90% от патентной системы – 22,5 млн рублей. Но мы понимаем, что поддержку получат 1187 компаний, которые пользуются патентной системой», - заявил заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.



Зампред отметил, что мера поддержки распространяется не только на пострадавшие виды деятельности, а абсолютно на всех предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. При этом планируется и компенсация выпадающих доходов местным бюджетам, которые пополняются за счет этого налога.



«Местные бюджеты, конечно, будем балансировать. Как за счет республиканского бюджета, так и за счет федерального бюджета. Мы уже подали на федеральный уровень заявку по выпадающим налогам», - отметил Алексей Мишенин.



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