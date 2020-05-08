В Улан-Удэ открыты бюсты четырех Героев Советского Союза

Они установлены в Октябрьском районе у городских школ

В Улан-Удэ сегодня, накануне 75-й годовщины Великой Победы, в Октябрьском районе торжественно открыли четыре бюста Героев Советского Союза: Петра Харитонова, Георгия Москалева, Базара Ринчино и Осипа Денисова, сообщили в городской администрации.Бюст Петра Тимофеевича Харитонова установили у школы №31. Как рассказала племянница героя Нина Васильевна Голубых, до войны Петр Тимофеевич работал учителем начальных классов в школе №12 Улан-Удэ, сейчас это школа №31. Учился в местном аэроклубе. На фронте оказался с первых дней войны и прошел ее до конца. В июне 1941 года совершил таран на поврежденном истребителе в Псковской области, через два месяца - второй таран под Ленинградом.Ранее в память о подвиге Героя Советского Союза к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне на школе №31 была установлена памятная доска Петру Харитонову, к 70- летию Победы школе присвоено имя Героя Советского Союза Петра Харитонова, к 75-летию Победы - установили его бюст.«Очень приятно, что в такой памятный день никто не забыт, все помнят о наших фронтовиках. Это боль, которая коснулась буквально каждой семьи, никому небезразлична. Мы все скорбим и помним своих родных и близких», - отметила Нина Голубых.Бюст российского и советского художника, народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР Георгия Николаевича Москалева установили на территории школы №63 в 112-м квартале, на территории прогимназии №108 в 102-м квартале - бюст старшего сержанта Базара Ринчиновича Ринчино, у школы №52 – бюст сержанта Рабоче-крестьянской Красной Армии Осипа Андреевича Денисова.«Сегодня в Октябрьском районе мы открыли четыре бюста Героев Советского Союза. Их открытие – значимое событие для города, потому что так увековечивается память о людях, в честь которых названы улицы нашего города. Это очень значимо для учеников и для всего подрастающего поколения», - отметил руководитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрей Сухоруков.Инициатором установки бюстов Героев Советского Союза у городских школ выступила администрация Октябрьского района Улан-Удэ совместно с депутатами Улан-Удэнского городского совета и Народного Хурала Бурятии. На средства депутатов Улан-Удэнского городского Совета благоустроили прилегающие территории – здесь уложены дорожки тротуарной плиткой и высажены декоративные насаждения.Фото: ulan-ude-info.ru