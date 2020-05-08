В Улан-Удэ дама убила сожителя в пьяной ссоре

Два удара ножом в шею и в грудь не оставили горожанину шансов выжить



В Улан-Удэ из домов по улице им. Бетховена обнаружено тело 51-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями шеи и груди. Задержана подозреваемая в убийстве 44-летняя сожительница покойного. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения . В ходе последующего допроса она дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных доказательств ей уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, 2 мая обвиняемая поссорилась с сожителем, после чего ушла из дома и оставалась у подруги. А 5 мая с утра она стала употреблять спиртные напитки. Затем в состоянии алкогольного опьянения решила выяснить отношения с мужчиной. По возвращении домой она застала сожителя также за рюмкой водки. Разговор между пьяными людьми не заладился. После взаимных оскорблений вновь вспыхнула ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им два удара в шею и грудь потерпевшего.



От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Крики услышал сосед, который зашел в комнату, увидел покойного, после чего вызвал полицию и преграждал выход обвиняемой до приезда следственно-оперативной группы.



Ведется следствие.



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