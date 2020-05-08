08.05.2020
Пандемия пройдет, но кое-что должно остаться

Пандемия пройдет, но кое-что должно остаться

Россияне позитивно оценили ряд новшеств, которые пришли с коронавирусом

Некоторые новшества, введенные в период борьбы с пандемией, нужно сохранить. Каждый второй россиянин считает, что после завершения пандемии должны сохраниться и развиваться возможности получения госуслуг онлайн, а также развитие практик волонтерства и взаимопомощи, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса о нововведениях, сглаживающих последствия пандемии в жизни россиян, и о том, какие из них стоит сохранить на будущее.

Коронавирусная эпидемия стала причиной тревог и источником новых вызовов, а наше общество и государство разрабатывают и внедряют механизмы, помогающие преодолеть возникшие сложности. Некоторые из нововведений, получившие
широкое распространение в последние недели, по мнению россиян, стоит оставить и после завершения эпидемии.
В конце апреля каждый второй (52%) сообщил, что нужно сохранить и развивать возможности получать госуслуги в онлайн-формате. Почти такая же доля россиян (50%) выступили за дальнейшее развитие волонтерства.

Россияне оценили также возможность работать в удаленном формате: 42% опрошенных заявили, что такая возможность должна сохраниться для офисных работников и после завершения эпидемии.

Многие считают, что нужно поддерживать дополнительное онлайн-образование для взрослых и после пандемии (37%). Каждый третий считает, что в будущем нужно расширять возможности просмотра спектаклей и выставок онлайн (33%).

Фото: pixabay.com
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