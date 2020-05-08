В полицию Бурятии поступило шесть сообщений о мошенничествах за сутки

В большинстве случаев злоумышленники действовали с использованием средств связи



В Бурятии за минувшие сутки в органы внутренних дел и зарегистрированы сообщения о шести фактах мошеннических действий (в их числе мошенничества, совершенные с использованием средств связи, а также кражи электронных денежных средств). Общий ущерб от обманов превысил 274 тыс рублей, сообщили в республиканском МВД.



В Улан-Удэ в отдел полиции накануне поступило заявление о мошенничестве от 34-летней местной жительницы. Она сообщила, что на одном из пабликов в социальных сетях заказала сотовый телефон и внесла за него 50% предоплату в сумме 6 тыс рублей.Несмотря на то, что ей была направлена квитанция об отправке гаджета почтой, посылку горожанка так и не получила. Позже улан-удэнка поняла, что стала жертвой обмана.



Работающий дальнобойщиком 37-летний житель Бичурского района также доверился мошенникам и лишился 140 тыс рублей. Находясь в Брянской области, он на одном из популярных сайтов увидел объявление о продаже в регионе внедорожника отечественного производства. Созвонившись с владельцем автомобиля, он договорился о сделке. Однако собеседник потребовал предоплату: сначала - в размере 20 тыс рублей, а после получения суммы попросил еще 120 тыс рублей. Мужчина ссылался при этом на трудные жизненные обстоятельства и болезнь близкого родственника.



Водитель большегруза понял, что его обманули только после очередной попытки собеседника «вытянуть» еще деньги и отсрочить встречу. Потерпевший пригрозил обратиться в полицию, после чего «продавец» перестал отвечать на звонки.



Две жительницы Гусиноозерска и жительница Кяхты попались на уловки злоумышленников, представившихся сотрудниками банка. А в Курумканском районе у девушки похитили почти 18 тыс рублей, сообщив о выигрыше денег, для получения которых необходимо было передать данные банковской карты и коды в смс.



Полицейские республики призывают граждан быть более бдительными.



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