Глава Бурятии рассказал об участии своих родных в Великой Отечественной войне

Алексей Цыденов о том, чему история страшной трагедии учит нас сегодня



В ходе презентации выставки «Великая Победа/Агуу Илалта» глава Бурятии поделился своим отношением к Победе нашей страны в Великой Отечественной войне, рассказал о родственниках-фронтовиках, презентовал предстоящие в Бурятии праздничные мероприятия и рассказал о том, чему история страшной трагедии учит нас сегодня.



- Уважаемый Алексей Самбуевич! Мы рады приветствовать вас в Музее истории имени Хангалова. Позвольте поздравить вас со всеми майскими праздниками, с наступающим 9 Мая. И в связи с этим первый вопрос: из-за ограничительных мероприятий в этом году празднование 9 Мая будет проходить не так, как обычно. Какие основные праздничные акции пройдут в Бурятии?



- В этом году действительно иной формат, но праздник мы отмечаем. У нас предусмотрено очень много мероприятий. И они по большей части пройдут в онлайн-режиме, по телевидению в рамках прямых трансляций, в социальных сетях. К примеру, 9 Мая в 11:00 запланирован пролет боевой авиации, который можно будет увидеть из окна. В 12:00 стартует песенный флешмоб «Поем всем двором», где прозвучат песни военных лет и, конечно же, в том числе и «День Победы». Мы хотели бы, чтобы из каждого окна была слышна музыка. Вечером в 22:00 предусмотрен артиллерийский салют, трансляцию которого услышим и увидим по телевидению. У нас пройдет акция «Онлайн-концерт», когда перед окнами ветеранов – участников Великой Отечественной войны – выступят военный оркестр, артисты театров и эстрады Республики Бурятия, волонтеры-добровольцы. Это пройдет массово по городу, а также в районах республики. Обязательно проведем акцию «Бессмертный полк», но уже не в виде общего выхода на площадь и улицы, а в формате «Бессмертный полк – в окне». Предлагаем всем нашим жителям выставить в окнах фотографии своих родственников, своих героев, и мы это снимем и покажем на республиканских каналах.



В общем, пройдет много акций, но формат будет другой. Праздник – в любом случае праздник, а память – в любом случае память. И как бы формат ни менялся, праздник остается с нами, Победа остается с нами, и мы, безусловно, празднуем.



- Алексей Самбуевич, в прошлом году вы выходили всей семьей на шествие «Бессмертного полка», сейчас как-то планируете участвовать в этой акции?



- Я живу в частном доме на Верхней Березовке, и там выставлять в окошко фотографии будет не так заметно. Но в любом случае в онлайн-режиме во всех мероприятиях, предусмотренных в рамках празднования Дня Победы, принимаю участие. Начиная с возложения венков.



С одной стороны, как глава республики, я не могу пропустить торжественные празднования, а с точки зрения просто человеческой, то, безусловно, мы дома рассказываем детям историю нашей семьи. И тут надо отдать должное проекту «Бессмертный полк», потому что, мне кажется, у абсолютного большинства людей эта акция вызвала потребность больше узнать про своих родственников, больше узнать про историю войны. Во всяком случае наша семья, непосредственно я сам, многие мои знакомые, кто так или иначе готовился к акции «Бессмертный полк», все мы много нового открыли про своих родственников. Об этом я ни в школе не знал, ни в более взрослом возрасте. Знал, что они принимали участие в войне, но без подробностей. А акция «Бессмертный полк» сподвигла к тому, чтобы узнать более подробно. И это, конечно, очень важное и бесценное мероприятие. Нужно, чтобы больше людей, наших детей к ней присоединялось.



- Мы просили вас подготовить материалы о ваших родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.



- Я принес фотографии Александра Константиновича Мальцева, родного деда моей супруги. Он родился в 1915 году. Окончил Читинский железнодорожный техникум, получил две специальности: «ремонт вагонов» и «ремонт военной техники» и работал мастером в депо. Чтобы получить высшее образование, поехал в Томск, где и застал начало войны. И уже оттуда попал на фронт и дошел Западной Польши. Его фронтовой путь очень интересный. Закончил он свой боевой путь на Восточном фронте в борьбе с японцами. Есть моменты, которые мы пытаемся узнать. Часть - он рассказывал, часть - мы подняли из архивов. Вот сейчас больше информации подняли с сайта «Память народа». Это очень хороший ресурс, и там есть маршрут воинских частей, где он служил. И в Европе, и в Севастополе, и под Ленинградом был, ну а закончил на Дальнем Востоке боями за переправу через реку Амур, за что получил орден Александра Невского. Награжден также медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени. У него было много медалей.



К сожалению, в начале 90-х годов в квартиру, где он жил, залезли воры и украли все медали. Сейчас понемногу восстанавливаем. У меня жена их помнит. В детстве клали на медаль бумагу, карандашом штриховали, и получался как бы оттиск награды. Большую часть медалей супруга помнит по тем отрисованным «оттискам». Описать их может, но, понятно, что точно не перечислит. По сайту «Память народа» мы основную часть восстановили. Так что у нас есть свой семейный герой - Александр Константинович Мальцев, орденоносец.



Мой дедушка по отцовской линии - 1934 года рождения, поэтому был еще молод для участия в войне. Но у брата моего деда - Бутида Чимитдоржиева - очень интересно сложилась судьба. Начнем с того, что у него женское имя. Это отдельная история. В его семье все дети, рождавшиеся мальчиками, умирали. Затем лама сказал, что нужно «перехитрить» духов и дать сыну женское имя. И он оказался действительно единственным выжившим мальчиком в семье. Он, кстати, всю войну прошел и вернулся. А призвался на фронт из агинских степей и дошел до Берлина. Оттуда по окончании войны попал служить в часть, дислоцированную в Одессе. Как раз тогда, когда там порядок наводил маршал Жуков. Там же, в Одессе, женился, а затем с молодой женой вернулся в агинские степи, в село Кусочи. Дальше у него была насыщенная жизнь – был директором школы, поэтом, писал стихи.



- Алексей Самбуевич, вот вы сейчас посмотрели нашу экспозицию «Великая Победа». Какое впечатление у вас о выставке?



- Знаете, двоякое впечатление. Во-первых, безусловно, очень сильные эмоции от выставки. Но все-таки есть небольшая привязка к нашей текущей ситуации. Вот мы сейчас боремся с коронавирусом, и люди, общество заново оценили врачей, их роль, значимость самой профессии. И не дай бог, нам заново оценить значение профессии военных. В нынешней ситуации с коронавирусом наши врачи сейчас борются, по сути, на передовой. Это и инфекционная больница, и первичное звено, где они обходят всех. Повторюсь, ситуация заново показала роль и значение врачей. И надо сделать все, чтобы такую роль и значение военных мы все-таки больше хранили в памяти и отдавали должное нашей армии сейчас, нашему флоту, авиации, силовым органам, солдатам, офицерам, которые стоят на страже интересов нашей Родины.



- Ну да, такое напоминание должно быть всегда. И, наверное, последний вопрос. Вы уже высказались о текущих впечатлениях, а можете припомнить что-то из детства, из юных лет, с чем у вас связана Победа? Когда вы ощутили, что это праздник, который является значимым для всей страны, для каждого?



- Безусловно, День Победы – это был праздник для нас, всегда в этот день был парад. Это ощущение торжества в атмосфере, дома какие-то мероприятия. Но сказать, что у нас было что-то такое, отличающееся от других, не могу. Все-таки это был общий, коллективный, народный праздник. Помню, в парке играл духовой оркестр – это было очень интересно, он не каждый день там играл, а в День Победы обязательно. В детстве мне, конечно, очень нравилось смотреть салют. Понятно, что все собирались, все смотрели салют, это красиво, празднично. Кстати, на мемориале я ребенком любил лазить по танкам.

Сейчас важно, чтобы молодежь помнила правильно. Мне кажется, для нас Великая Отечественная война немножко ближе, чем для современной молодежи. Ощущение, что для молодежи Великая Отечественная война становится тем, чем для нас является Отечественная война 1812 года.



Для современного поколения с обилием разнообразной информации, с другим кинематографом и другими интересами Великая Отечественная война уже дальше. Дальше не во времени, а по восприятию. И важно, чтобы мы смогли достучаться до сердец наших детей, молодого поколения. Чтобы они воспринимали, что это было совсем недавно. Еще участники войны живы, они среди нас. Это было, по историческим меркам, вчера. Чтобы это не повторилось, это надо помнить.



Поэтому День Победы – это праздник, который еще раз дает возможность всем задуматься над тем, что нужно сделать, чтобы больше не допустить таких событий.



Беседовал замдиректора Национального музея РБ Тимур Дугаржапов.

Фото пресс-службы правительства РБ

