БГПИ в годы Великой Отечественной воны

Уже в первые месяцы ВОВ половину коллектива преподавателей призвали в армию

Когда началась война, в Бурятском государственном педагогическом институте шли последние государственные экзамены. Оставалось семь дней напряженной подготовки, но эта последняя неделя учебного года стала первой из 203 трудных недель Великой Отечественной войны.Уже в первые месяцы ВОВ половину коллектива преподавателей призвали в армию. Сменив учебники на оружие, в ряды защитников Родины встали и студенты. Уже 4 июля 1941 года издан приказ по институту, согласно которому студентам предписывалось выдать по 260 рублей каждому в счет подъемных и суточных в связи с уходом в ряды Красной армии. Это был первый приказ об уходе студентов в армию. В числе призванных были и девушки. Так, в мае 1942 года отчислены в связи с призывом в армию студентки первого курса математического факультета Н. Кондратьева и В. Боброва.Преподаватели и студенты показали себя подлинными патриотами - храбро и самоотверженно сражались с фашистами, проявили мужество и бесстрашие.В связи с призывом в армию, а также прекращением учебы частью студентов из-за трудного материального положения количество обучавшихся в вузе резко сократилось. На Ученом совете, состоявшемся в феврале 1942 года, с тревогой говорилось о том, что в институте осталось всего 150 студентов. Трудности набора были связаны с малым количеством абитуриентов, при этом около половины из них подлежало призыву в армию. Война изменила и демографический облик контингента студентов. Он стал почти полностью женским. Так, в 1943 году из 256 студентов женщин было 239, мужчин - 17.Аудитории и жилые комнаты слабо освещались и плохо отапливались. Зимой студенты нередко сидели в шубах, пальто, шапках. Чтобы упорядочить пользование чернилами, администрацией института были установлены дни заливки чернил в чернильницы по курсам и кафедрам. Студентам выдавалось на семестр по пять школьных тетрадок, которых едва хватало на две недели. Некоторые ухитрялись делать записи лекций между строк на страницах старых книг.Коллектив вуза ежегодно принимал непосредственное участие в сельхозработах. Преподаватели и студенты также выступали перед сельскими жителями с беседами, политинформациями, ставили концерты художественной самодеятельности.Преподаватели и студенты помогали в уходе за ранеными в эвакогоспиталях, разместившихся в общежитии института и в учебном корпусе, а также работали в городских больницах и амбулаториях.В условиях военного времени вуз перешел на трехлетний срок обучения. В программах обучения расширен круг практических навыков, полезных для будущего бойца. Чтобы в короткое время обеспечить школы педагогами, с конца 1942 года были открыты курсы по подготовке учителей 5 - 7 классов.Не прекращалась подготовка кандидатов и докторов наук. Во время войны защитили кандидатские диссертации семь человек. Кроме того, И.А. Манжигееву и М.П. Хабаеву присвоены звания доцентов без защиты кандидатских диссертаций.Хотелось бы низко поклониться всем ветеранам: и тем, кто сражался на фронтах, и тем, кто трудился в тылу.Д.ф.н, проф. БГУ И.И. ОсинскийА.Г. Гуружапов родился в 1919 году в с. Алханай Читинской области. Свою трудовую деятельность начал в 1936 году старшим пионервожатым. По окончании педучилища поступил в Иркутский педагогический институт. Будучи студентом I курса, в 1939 году призван на военную службу и направлен на Тихоокеанский флот. В октябре 1941 года, вступив в партию, поступил на военно-политические курсы во Владивостоке, откуда его направили в Ленинградское военно-политическое училище.В училище Александр Гуружапович стал отличником боевой и политической подготовки. Окончил училище по всем предметам на «отлично» и был направлен на Балтийский флот. Участвовал в морских боевых сражениях 1944-1945 гг., награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».В период с 1948 года по 1952 год учился в Высшем военно-педагогическом институте. После его окончания начал преподавательскую деятельность в Высшем военно-морском училище. В ноябре 1964 года по выслуге лет уволен из ВМФ с правом ношения военно-морской формы с морским кортиком.С 1965 по 1990 год А.Г. Гуружапов работал в БГПИ старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой истории КПСС. В 1974 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.Об активной жизненной позиции А.Г. Гуружапова говорят его дела. Он оказывал практическую помощь школам и средним учебным заведениям в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, выступал на страницах периодических изданий, газет и журналов.Многогранная и плодотворная деятельность А.Г. Гуружапова отмечена высокими правительственными наградами. Всю свою долгую жизнь Александр Гуружапович неизменно оставался человеком долга и чести. Его жизненный путь - лучший пример бескорыстного служения своему Отечеству и народу.Д.и.н., проф. БГУ М. М. БороноваН.К. Елаев родился в 1924 году в улусе Харагун в семье крестьянина-середняка. В 1942 году с III курса Иркутского художественного училища призван в ряды Советской армии. После окончания военного училища ЗабВО стал командиром минометного взвода и участвовал в боях по обороне Москвы, освобождению Белоруссии, Польши, Литвы, Восточной Пруссии в составе сначала Центрального, затем III Белорусского фронтов в звании лейтенанта.За мужество и храб¬рость 7 февраля 1944 года на¬гражден орденом Отечественной войны II степени, а 7 августа 1944 года - орденом Красной Звезды. Тяжелое ранение, полученное в ок¬тябре 1944 года под Кенигсбергом, надолго прикова¬ло его к госпитальной койке, вплоть до мая 1945 года.Перед своим последним боем удостоился высокой чести – отдать рапорт командующему фронтом маршалу И.Д. Черняховскому. Этот эпизод своей военной жизни он вспоминал с особой гордостью: «…мне, бурятенку из далекого маленького улуса, доверили такое ответственное дело…». Уже в мирное время Николая Константиновича находит еще одна награда – орден Отечественной войны I степени за взятие Кенигсберга.В рапортах по представлению к наградам мы с гордостью читаем: «Тов. Елаев Н.К. при прорыве обороны немцев на Оршанском направлении и дальнейшем преследовании отступающего противника показал мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками. Особенно отличился при форсировании реки Неман, где огнем своих минометов обеспечивал переправу стрелковых подразделений. В ночь с 16 на 17 июня противник силами пехоты и танков предпринял контратаку против переправившихся подразделений, тов. Елаев сосредоточенным огнем минометов с открытых позиций отбил контратаку, уничтожив до 40 солдат и офицеров противника, обеспечив возможность частям закрепиться на западном берегу».В мае 1945 года после тяжелого ранения и лечения демобилизован, поступил в Иркутский государственный университет, и по его окончании в 1950 году был приглашен в Бурятский обком ВЛКСМ руководителем лекторской группы. Затем работал методистом в Институте усовершенствования учителей, директором Оронгойской средней школы, а с 1958 года - в Бурятском пединституте на кафедре педагогики. В 1970 году ему присуждена ученая степень кандидата педагогических наук и звание доцента. В 1991 году избран профессором кафедры научных основ управления школой, а в 1995 году ВАК присудил ему ученое звание профессора.Николай Константинович внес значительный вклад в развитие исторической и педагогической науки. Он автор более 150 работ в области теории и истории педагогики, методики обучения и воспитания, бурятской этнопедагогики.Д.б.н., проф. БГУ Э.Н. ЕлаевВ.И. Затеев родился 19 января 1924 года в с. Баргузин. В 1941 году окончил с отличием Баргузинскую среднюю школу и поступил на физико-математический факультет Иркутского государственного университета. В июне 1942 года призван в армию. В 1943 году окончил Иркутскую военную авиационную школу в звании сержанта и в должности авиамеханик. Прошел обучение для технического обслуживания американских военных самолетов. Служба проходила на аэродромах «Северный» (г. Иваново), «Кубинка» (Московская область). По воспоминаниям Владимира Иосифовича, работа авиамехаников по обслуживанию иностранных самолетов была сложной и ответственной, требовала знаний, большого труда и дисциплины. В январе-марте 1945 года в составе стажерской группы был направлен на Украинский фронт, принимал участие в боевых действиях на территории Польши и Восточной Германии, обслуживал самолет-истребитель своего командира.В.И. Затеев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».В 1946 году поступил на философский факультет МГУ, окончил его с отличием в 1951 году. В мае 1954 года досрочно защитил кандидатскую диссертацию и тогда же начал научно-педагогическую деятельность в БГПИ им. Д. Банзарова. В 1959 году ему было присвоено ученое звание доцента, а в 1979 году в Институте философии АН СССР защитил докторскую диссертацию. В 1982 году ему присвоено ученое звание профессора. С 1994 по 2012 годы являлся профессором кафедры философии.В.И. Затеев - один из первых профессиональных философов Бурятии, почетный член Сибирского отделения Международной академии наук высшей школы, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ и Республики Бурятия.В научной среде Владимир Иосифович известен как ведущий специалист в области национальных отношений. За годы активной научной деятельности В.И. Затеев опубликовал более 200 научных работ, некоторые из них переведены на иностранные языки. Разрабатывал методологию конкретных методов социологического исследования национальных отношений. Время доказало перспективность научного поиска В.И. Затеева: этнокультурные процессы, национальные отношения ныне представляют насущную проблему современного общества.Под его руководством написана монография «Русские в Бурятии: история и современность», признанная лучшей книгой, изданной в Бурятии в 2003 году.В результате многолетней научной деятельности В.И. Затеева под его руководством в БГПИ-БГУ сложилась научная школа, специализировавшаяся на исследовании различных аспектов национальной проблематики.Д.ф.н., проф. Т. В. ЗатееваИ.А. Соктоев родился 15 сентября 1926 года в селе Хандала Кабанского района Бурятии в многодетной семье крестьянина-середняка. В ноябре 1943 года в 17-летнем возрасте Игнатий Соктоев призван в армию, воевал солдатом, командиром стрелкового отделения, был трижды ранен, награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За бое¬вые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга». В ноябре 1945 года в возрасте 19 лет демобилизован из армии.В 1946 году Игнатий Александрович поступил на исторический факультет БГПИ. В 1950 году молодой специалист был на¬правлен на работу директором Жемчугской семилетней школы Тункинского района, а через год стал директором Тункинской средней школы.В 1953 году поступил в аспирантуру Москов¬ского государственного университета. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 1960 году по направлению Министерства высше¬го образования СССР поехал работать в Киргизский государственный уни¬верситет. Где был сначала старшим преподавателем, затем доцентом, а после защиты докторской в 1975 году - профессором, заведующим кафедрой истории СССР.В 1992 году профессор И.А. Соктоев по приглашению руководства Бурятии вернулся на родину и начал трудиться в Бурятском государственном педагогическом институте. В БГПИ/БГУ он проработал до конца своих дней, был заведующим, затем профессором кафедры истории России. Наряду с базовыми учебными кур¬сами по отечественной истории Игнатий Александрович читал спецкурсы по ис¬тории высшего образования, истории политических партий и движе¬ний, интеллигенции Бурятии.Большую учебно-педагогическую и воспитательную работу в ву¬зах И.А. Соктоев успешно сочетал с активной и плодотворной науч¬но-исследовательской деятельностью. В различных изданиях Буря¬тии, Киргизии, России им опубликовано свыше 150 научных трудов.Профессор И.А. Соктоев - один из авторов и членов редколлегии пятого тома «Истории Киргизстана» (1991), других коллективных трудов по ис¬тории Киргизии и Средней Азии.Научные труды профессора И.А. Соктоева по достоинству оцене¬ны и признаны. У профессора И.А. Соктоева сформировалась научная школа по истории высшего образования и интеллигенции народов СССР и РФ. Под его научным руководством подготовлено 12 кандидатов и четыре доктора исторических наук. Профессор И.А. Соктоев неоднократно успешно представлял советскую науку за рубежом. Так, в составе делегации АН СССР он выступал с докладами в США (Гарвардский университет, 1986 год), участвовал во многих международных конференциях.За заслуги в педагогической, научно-исследовательской и общественной деятельности в 1994 году доктору исторических наук, профессору И.А. Соктоеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», в 1997 году – «Почетный член Сибирского отделения Международной академии наук высшей школы», в 2000 году Указом Президента РФ В.В. Путина профессор И.А. Соктоев награжден орденом Дружбы.Научное наследие профессора Игнатия Александровича Соктоева вошло в золотой фонд отечественной исторической науки XX столетия. Его труды не утратили своей значимости и в наши дни, их читают, цитируют и используют современные исследователи.Д.и.н., проф. БГУ М. М. БороноваЕ.Е. Тармаханов родился в 1922 году в селе Ирхидей Боханского района Иркутской области в семье крестьян-середняков. После окончания Бильчирской семилетней школы и педагогического рабфака при Бурятском пединституте он готовился к трудовой деятельности. Но началась война, которая нарушила все планы. В феврале 1942 года 19-летний Ефрем Тармаханов, не дождавшись повестки из военкомата, вместе с односельчанами отправился в Бохан, где и был зачислен в военнослужащие Красной армии.О начале армейской жизни он в своих воспоминаниях пишет так: «Сначала служил в г. Улан-Удэ, в Южлаге, в конном депо, осенью этого же года отправили нас на станцию Борзя в Читинской области, где набрали монгольских коней для отправки на запад. С конями вместе в товарных вагонах в тяжелейших условиях доехали до г. Коврова Ивановской области, где коней сдали, а сами попали в сформированную стрелковую часть, которая потом названа 123-й особой стрелковой бригадой. Я попал в роту автоматчиков. Стал командиром отделения, хотя и не учился на командира, но у меня было среднее образование. Тогда в армии в нашем взводе было очень мало людей со средним образованием».Бригаду направили на Ленинградский фронт. О своем дальнейшем пути Е.Е. Тармаханов вспоминает так: «В течение декабря 1942 года мы жили в лесу в палатках, наша часть готовилась для участия в операции «Искра», направленной на прорыв блокады. У нас не было опыта ведения боев, поэтому командование уделяло большое внимание обучению войск приемам наступательных действий в лесу и способам штурма опорных пунктов противника в условиях холодной зимы. Настроение было напряженное, это состояние скреплялось чувством ненависти к врагу и страхом. Мы все понимали, что нам предстоит участвовать в решающих боях за Ленинград, за прорыв блокады города.Наступление наших войск началось утром 12 января 1943 года. Бои шли жестокие. Немцы открыли такой ураганный огонь из пулеметов, минометов и орудий, что почти невозможно было поднять голову. Лежал и думал, останусь ли живым, увижу ли своих родных, свою деревню. У нас были только два пути: или быть тяжело раненным, или быть убитым, третьего пути не было. И только 18 января войска 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. Блокада Ленинграда была прорвана. Так свершилось то, о чем мечтал каждый житель Ленинграда, этого случая ждали и мы, солдаты Ленинградского и Волховского фронтов».Немцы беспрерывно обстреливали и бомбили, и 30 января 1943 года Ефрем Егорович был тяжело ранен. После трехнедельного лечения в Ленинграде эвакуирован по «дороге жизни» на противоположный берег Ладожского озера. После длительного лечения в августе 1943 года вернулся в родной Ирхидей. Увиденное дома, как вспоминает Тармаханов, страшно его расстроило. В деревне не хватало рабочих рук, работали одни женщины, подростки и старики, плохо было с продуктами. Ефрем Егорович с сожалением пишет о том, что был не в состоянии помочь семье – ходил с трудом на костылях. Но времени зря не терял: старался читать, готовился к поступлению в вуз. В 1944 году стал студентом Бурятского пединститута. После окончания войны перевелся на исторический факультет Ленинградского университета. Свою роль в этом сыграло и то, что он был награжден медалью «За оборону Ленинграда». После окончания в 1950 году исторического факультета Ефрем Егорович остался в Ленинграде для продолжения учебы в аспирантуре. В 1953 году успешно защитил кандидатскую диссертацию и приглашен в качестве преподавателя на кафедру истории СССР БГПИ.В начале 1970-х Ефрему Егоровичу присвоено звание профессора. С тех пор все последующие годы Е.Е. Тармаханов осуществлял активную научную деятельность. Им написано более 150 работ. Создана известная в Сибири научная школа, основным направлением которой стали проблемы индустриализации, модернизации национальных районов Сибири. Под руководством Е.Е. Тармаханова выросла целая плеяда ученых-историков, насчитывающая 22 кандидата и три доктора исторических наук.Ратные и трудовые дела воина и ученого получили высокую оценку со стороны общества и государства. Е.Е. Тармаханов награжден орденом Отечественной войны I степени, орденами «Знак Почета» и Дружбы, многими медалями. Ему присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки РФ и Республики Бурятия.Д.ф.н, проф. БГУ И.И. ОсинскийФото: пресс-служба БГУ