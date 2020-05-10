Выход за рамки

Девиантное поведение: хорошо это или плохо?



Мы много слышим о проблемах в поведении подростков – от повышенной агрессивности до правонарушений и приводов в полицию. Но девиантное поведение встречается и у людей других возрастов. Почему возникают отклонения в поведении человека и как распознать девианта, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Проблема нормы



- Игорь Валерьевич, мы много раз говорили с вами о девиантном поведении у подростков, но может ли оно встречаться у взрослых людей?



- Есть такой термин «девиантное поведение», он часто применяется именно в отношении детей и подростков. Но его используют и при описании поведения, отклоняющегося от нормы. Которое не укладывается в какие-то рамки и принятые нормы. Проблема такого поведения это междисциплинарная область исследования, ею занимаются и психологи, и социологи, и медики, и юристы. Существует даже отдельная дисциплина «девиантология»: по вопросам отклоняющегося поведения.



Поскольку это поведение, отклоняющееся от нормы, то первая трудность заключается в понимании, что такое нормальное поведение. Под нормой понимается чаще всего то, которое принято большинством членов общества. Но подобное определение очень размытое – сегодня у нас в обществе принято одно, завтра - другое. Даже в моде постоянно происходят изменения.



- Какие нормы могут нарушаться?



- В первую очередь это касается юридических норм - закрепленного в законе способа поведения. Например, воровать нельзя. Эта норма закреплена в соответствующей статье УК, следовательно, ее нарушение будет девиантным поведением. Причем неважно, по каким мотивам совершено это деяние - его внутренняя структура не имеет значения.



Во-вторых, это нормы морали и нравственности. Поведение может быть безнравственным, аморальным.



Третье – это эстетические нормы, нарушение которых является неэстетическим поведением.



Вот как минимум три группы норм, нарушение которых фигурирует в определении девиантного поведения. Хотя они, безусловно, могут быть расширены, ведь у нас есть не только эти нормы, но и, например, профессиональные, этнические, территориальные нормы поведения и многие другие.



Проблема нормы – одна из центральных в психологии. Наиболее интуитивно понятной определяется как некая статистическая норма, то есть некое среднее арифметическое от всех, что находится где-то посередине. Например, есть люди высокого и низкого роста, а нормальный какой? Средний. Мы очень часто понятие нормы понимаем именно как некое усреднение между крайними точками.



Однако такое понимание нормы относительно поведения не очень продуктивно. Возьмем такое понятие, как здоровье. При таком определении получается, что нормальное здоровье это нечто среднее между совсем больным и совсем здоровым, это слегка больной человек. Естественно, такое статистическое понимание плохо работает. Поэтому для противопоставления девиантному поведению используют понятие не нормальное, а гармоничное поведение.



- Что включает в себя гармоничное поведение?



- Это внутренне согласованное поведение, благодаря которому человек способен хорошо адаптироваться к окружающему миру. Когда внешнее поведение соответствует его внутренней структуре.



Ненормальные таланты



Существуют разные подходы к квалификации девиантного поведения. И в этом плане мне больше нравится классификация нашего отечественного девиантолога Владимира Менделевича, выделяющего типы и формы девиантного поведения. Каждый тип может иметь различные формы своего проявления. Типы он выделил по внутреннему психологическому механизму этого поведения, а формы - по внешнему проявлению.



Первый тип - аддиктивное поведение, в результате которого человек уходит от реальности путем изменения собственного психического состояния. В результате аддиктивных явлений формируются различного рода зависимости – от алкоголя, психотропных веществ, от активности или определенного рода отношения. Неважно, есть у человека зависимость или нет, наличие психологического механизма (уход от реальности путем изменения своего психического состояния) является типом девиантного поведения.



Второй тип – делинквентное поведение, направленное на нарушение тех или иных правовых норм. Сюда входят различные правонарушения.



- Чем тогда делинквентное поведение отличается от криминального?



- Это не одно и то же. В чем разница? Когда мы говорим о криминальном поведении, подразумеваем, что оно совершено так называемой криминальной личностью, усвоившей асоциальные нормы и ценности. Например, человек совершает кражу. Если ворует преступник, по своим установкам и убеждениям считающий, что воровать – это то, что нужно делать, а совершение преступлений это нормально, то такое поведение будет криминальным. Фактически не можем рассматривать его как делинквентное. Оно не девиация, потому что совершено криминальной личностью и соответствует нормам, принятым в криминальном обществе. Оно не противостоит субкультурной норме.



Если то же самое преступление совершает подросток или человек, у которого нет соответствующих установок, он знает, что воровать нехорошо и это преступление, и совершает деяние случайно или вынужденно, то такое поведение делинквентное, а значит, девиантное.



Третий тип – патохарактерологическое. Это ненормативное, выходящее за рамки различных норм поведение, обусловленное акцентуацией характера. Человек так действует не в силу каких-то норм и ценностей, а потому, что это результат его характерологических реакций. Чаще всего оно свойственно подростковому возрасту. Именно в это время наиболее остро проявляются акцентуации характера (чрезмерно заостренные черты характера) и очень сильно влияют на поведение ребенка. Это могут быть агрессивные вспышки, аутоагрессия и прочее.



Четвертый тип – психопатологическое поведение, это нарушение связано с психическими отклонениями, это прямое следствие психической болезни. И пятый тип – девиантное поведение, основанное на гиперспособностях. Поведение очень талантливых людей.



- Таланты как-то иначе себя ведут?



- Суть в том, что одаренные люди по своему определению выбиваются из рамок нормы. Если смотреть в контексте нормы, они ненормальны. Если средний уровень интеллекта составляет 100 IQ, а у гения - 240, то уже по этому параметру он выбивается из ровного ряда всей популяции. Естественно, и поведение будет необычным.



Достаточно часто талантливые, одаренные люди нарушают те или иные нормы поведения вследствие высокой развитости своих способностей. Одаренным людям в принципе очень сложно приспосабливаться к окружающему миру, особенно это касается тех, кто имеет ярко выраженные способности в какой-то области, это сопровождается явлениями дезадаптации в обыденной жизни.



Не осуждать сгоряча



Вот такие пять типов девиантного поведения могут проявляться в различных формах – конкретных поведенческих реакциях, например, в агрессии, аутоагрессии, употреблении психоактивных веществ, сексуальных девиациях, различного рода правонарушениях и так далее, их достаточно большой перечень.



Суть в том, что когда мы сталкиваемся с тем или иным проявлением, выбивающимся из нормы, встает очень большой вопрос - любое ли необычное поведение можем отнести к девиантному поведению или нет? Оказывается, что все-таки нет. Вспомним пример с кражей. Совершение преступления не обязательно рассматривать как девиантное поведение, поскольку оно оказывается внутренне гармоничным, если совершено криминальной личностью. Девиантное тесно сопряжено с таким явлением, как дезадаптация – плохая приспособляемость к окружающей действительности.



Допустим, на улице увидели голого человека. Вопрос – является ли его поведение девиантным или нет? В том случае, если в данном месте не принято ходить голым (мы не находимся на нудистском пляже), то понятно, что оно выбивается из нормы, то есть будет девиантным. К какому типу это будет относиться? Почему человек решил снять с себя одежду и вышел на улицу? Если таким образом он справляется со стрессом, его это успокаивает, то поведение будет аддиктивным. Он получает какой-то кайф от этого. Допустим, сексуальное возбуждение. Если он это делает для того, чтобы эпатировать публику и тем самым продемонстрировать пренебрежение или выразить протест, то это будет делинквентным поведением.



Если человек сорвал с себя одежду в результате аффективной вспышки, то это будет патохарактерологическим поведением. Если снял одежду, потому что через нее за ним следит ЦРУ, то это психопатологическое поведение. Если разделся потому, что он художник и так себя видит, то это девиантное поведение на базе гиперспособностей. Если это произошло на нудистском пляже, то это не девиантное поведение.



То есть один и тот же поведенческий акт, его внешнее проявление имеет абсолютно разную внутреннюю психологическую структуру и будет относиться к абсолютно разным типам девиантного поведения. Естественно, в зависимости от этой внутренней психологической структуры и будет строиться соответствующая работа с данным человеком и оказание ему помощи.



Поэтому, наблюдая те или иные девиации, отклонения от нормы, очень важно дифференцированно к ним подходить. Не судить только по внешнему его проявлению, а пытаться понять его внутреннюю структуру, цели и мотивы совершения поведенческого акта. И тогда многие вещи станут нам более понятны и ясны.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Мы много слышим о проблемах в поведении подростков – от повышенной агрессивности до правонарушений и приводов в полицию. Но девиантное поведение встречается и у людей других возрастов. Почему возникают отклонения в поведении человека и как распознать девианта, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Есть такой термин «девиантное поведение», он часто применяется именно в отношении детей и подростков. Но его используют и при описании поведения, отклоняющегося от нормы. Которое не укладывается в какие-то рамки и принятые нормы. Проблема такого поведения это междисциплинарная область исследования, ею занимаются и психологи, и социологи, и медики, и юристы. Существует даже отдельная дисциплина «девиантология»: по вопросам отклоняющегося поведения.Поскольку это поведение, отклоняющееся от нормы, то первая трудность заключается в понимании, что такое нормальное поведение. Под нормой понимается чаще всего то, которое принято большинством членов общества. Но подобное определение очень размытое – сегодня у нас в обществе принято одно, завтра - другое. Даже в моде постоянно происходят изменения.- В первую очередь это касается юридических норм - закрепленного в законе способа поведения. Например, воровать нельзя. Эта норма закреплена в соответствующей статье УК, следовательно, ее нарушение будет девиантным поведением. Причем неважно, по каким мотивам совершено это деяние - его внутренняя структура не имеет значения.Во-вторых, это нормы морали и нравственности. Поведение может быть безнравственным, аморальным.Третье – это эстетические нормы, нарушение которых является неэстетическим поведением.Вот как минимум три группы норм, нарушение которых фигурирует в определении девиантного поведения. Хотя они, безусловно, могут быть расширены, ведь у нас есть не только эти нормы, но и, например, профессиональные, этнические, территориальные нормы поведения и многие другие.Проблема нормы – одна из центральных в психологии. Наиболее интуитивно понятной определяется как некая статистическая норма, то есть некое среднее арифметическое от всех, что находится где-то посередине. Например, есть люди высокого и низкого роста, а нормальный какой? Средний. Мы очень часто понятие нормы понимаем именно как некое усреднение между крайними точками.Однако такое понимание нормы относительно поведения не очень продуктивно. Возьмем такое понятие, как здоровье. При таком определении получается, что нормальное здоровье это нечто среднее между совсем больным и совсем здоровым, это слегка больной человек. Естественно, такое статистическое понимание плохо работает. Поэтому для противопоставления девиантному поведению используют понятие не нормальное, а гармоничное поведение.- Это внутренне согласованное поведение, благодаря которому человек способен хорошо адаптироваться к окружающему миру. Когда внешнее поведение соответствует его внутренней структуре.Существуют разные подходы к квалификации девиантного поведения. И в этом плане мне больше нравится классификация нашего отечественного девиантолога Владимира Менделевича, выделяющего типы и формы девиантного поведения. Каждый тип может иметь различные формы своего проявления. Типы он выделил по внутреннему психологическому механизму этого поведения, а формы - по внешнему проявлению.Первый тип - аддиктивное поведение, в результате которого человек уходит от реальности путем изменения собственного психического состояния. В результате аддиктивных явлений формируются различного рода зависимости – от алкоголя, психотропных веществ, от активности или определенного рода отношения. Неважно, есть у человека зависимость или нет, наличие психологического механизма (уход от реальности путем изменения своего психического состояния) является типом девиантного поведения.Второй тип – делинквентное поведение, направленное на нарушение тех или иных правовых норм. Сюда входят различные правонарушения.- Это не одно и то же. В чем разница? Когда мы говорим о криминальном поведении, подразумеваем, что оно совершено так называемой криминальной личностью, усвоившей асоциальные нормы и ценности. Например, человек совершает кражу. Если ворует преступник, по своим установкам и убеждениям считающий, что воровать – это то, что нужно делать, а совершение преступлений это нормально, то такое поведение будет криминальным. Фактически не можем рассматривать его как делинквентное. Оно не девиация, потому что совершено криминальной личностью и соответствует нормам, принятым в криминальном обществе. Оно не противостоит субкультурной норме.Если то же самое преступление совершает подросток или человек, у которого нет соответствующих установок, он знает, что воровать нехорошо и это преступление, и совершает деяние случайно или вынужденно, то такое поведение делинквентное, а значит, девиантное.Третий тип – патохарактерологическое. Это ненормативное, выходящее за рамки различных норм поведение, обусловленное акцентуацией характера. Человек так действует не в силу каких-то норм и ценностей, а потому, что это результат его характерологических реакций. Чаще всего оно свойственно подростковому возрасту. Именно в это время наиболее остро проявляются акцентуации характера (чрезмерно заостренные черты характера) и очень сильно влияют на поведение ребенка. Это могут быть агрессивные вспышки, аутоагрессия и прочее.Четвертый тип – психопатологическое поведение, это нарушение связано с психическими отклонениями, это прямое следствие психической болезни. И пятый тип – девиантное поведение, основанное на гиперспособностях. Поведение очень талантливых людей.- Суть в том, что одаренные люди по своему определению выбиваются из рамок нормы. Если смотреть в контексте нормы, они ненормальны. Если средний уровень интеллекта составляет 100 IQ, а у гения - 240, то уже по этому параметру он выбивается из ровного ряда всей популяции. Естественно, и поведение будет необычным.Достаточно часто талантливые, одаренные люди нарушают те или иные нормы поведения вследствие высокой развитости своих способностей. Одаренным людям в принципе очень сложно приспосабливаться к окружающему миру, особенно это касается тех, кто имеет ярко выраженные способности в какой-то области, это сопровождается явлениями дезадаптации в обыденной жизни.Вот такие пять типов девиантного поведения могут проявляться в различных формах – конкретных поведенческих реакциях, например, в агрессии, аутоагрессии, употреблении психоактивных веществ, сексуальных девиациях, различного рода правонарушениях и так далее, их достаточно большой перечень.Суть в том, что когда мы сталкиваемся с тем или иным проявлением, выбивающимся из нормы, встает очень большой вопрос - любое ли необычное поведение можем отнести к девиантному поведению или нет? Оказывается, что все-таки нет. Вспомним пример с кражей. Совершение преступления не обязательно рассматривать как девиантное поведение, поскольку оно оказывается внутренне гармоничным, если совершено криминальной личностью. Девиантное тесно сопряжено с таким явлением, как дезадаптация – плохая приспособляемость к окружающей действительности.Допустим, на улице увидели голого человека. Вопрос – является ли его поведение девиантным или нет? В том случае, если в данном месте не принято ходить голым (мы не находимся на нудистском пляже), то понятно, что оно выбивается из нормы, то есть будет девиантным. К какому типу это будет относиться? Почему человек решил снять с себя одежду и вышел на улицу? Если таким образом он справляется со стрессом, его это успокаивает, то поведение будет аддиктивным. Он получает какой-то кайф от этого. Допустим, сексуальное возбуждение. Если он это делает для того, чтобы эпатировать публику и тем самым продемонстрировать пренебрежение или выразить протест, то это будет делинквентным поведением.Если человек сорвал с себя одежду в результате аффективной вспышки, то это будет патохарактерологическим поведением. Если снял одежду, потому что через нее за ним следит ЦРУ, то это психопатологическое поведение. Если разделся потому, что он художник и так себя видит, то это девиантное поведение на базе гиперспособностей. Если это произошло на нудистском пляже, то это не девиантное поведение.То есть один и тот же поведенческий акт, его внешнее проявление имеет абсолютно разную внутреннюю психологическую структуру и будет относиться к абсолютно разным типам девиантного поведения. Естественно, в зависимости от этой внутренней психологической структуры и будет строиться соответствующая работа с данным человеком и оказание ему помощи.Поэтому, наблюдая те или иные девиации, отклонения от нормы, очень важно дифференцированно к ним подходить. Не судить только по внешнему его проявлению, а пытаться понять его внутреннюю структуру, цели и мотивы совершения поведенческого акта. И тогда многие вещи станут нам более понятны и ясны.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com