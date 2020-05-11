Накормить Бурятию в условиях кризиса помогут только свои производство и переработка

Готова ли Бурятия к дефициту завозных продуктов и обвальному росту цен?



Китай уже сократил поставки продовольствия в Россию, а ООН бьет тревогу - во-многих странах ожидается голод в связи с эпидемией и экономическим кризисом. К сожалению, обеспеченностью продовольствием республика не может похвастаться.



К тому же и имеющиеся показатели нередко бывают «дутыми», учитывая тотальное распространение приписок в сельском хозяйстве. Это осложняет планирование с целью проведения более эффективной государственной политики по стимулированию производства и переработки сельхозпродукции.



Картошка, да и только



На прошлой неделе Александр Трифонов, водитель-дальнобойщик, вернулся в Улан-Удэ с погранперехода Забайкальск - Маньчжурия (КНР) без китайского груза - овощей и фруктов.



- Китайцы ввели ограничения на границе, пропуская не больше десяти фур в день в связи с неблагополучной ситуацией с коронавирусом в провинции Хейлунцзян, - пожаловался водитель. - Там скопились сотни грузовиков, и я, простояв в очереди пару дней, понял, что смысла ждать нет, и вернулся обратно порожняком.



Ограничение поставок китайских фруктов и овощей в Бурятию - тревожный признак надвигающейся нестабильности в области логистики, завязанной на импорте.



Ведь свое продовольствие мы производим в весьма скромных объемах.



Не случайно, заместитель председателя правительства РБ по АПК Бурятии Даба-Жалсан Чирипов, выступая на недавнем совещании в правительстве РБ по проблемам продовольственной безопасности, признал, что республика полностью обеспечивает себя только картошкой.



- Сейчас по картофелю мы снабжаем себя на 95%, - посетовал чиновник. - Что касается мяса и овощей, здесь лишь на 60%.



Перспективы по картофелю и его переработке есть, можем производить чипсы, например.



При этом министр промолчал о том, сколько от собственной потребности мы производим молока и зерновых. Но понятно, что если крупнейший молокозавод Бурятии (ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии») был остановлен в прошлом году из-за нехватки сырья, а заработал лишь с использованием поставок молока из Иркутской области, то тут просто нечего сказать. Ситуация, скажем так, тяжелейшая.



В связи с этим Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии предложило стандартные варианты решения проблемы - дать больше денег селу, и тогда, мол, все выправится.



- Необходимо ввести грантовую поддержку для создания молочно-товарных ферм на 200 голов в размере 70% республиканского софинансирования проектов сельхозпредприятий. Для роста уровня обеспеченности картофелем и овощами необходимо поддержать строительство тепличных комплексов, овоще- и картофелехранилищ, - предложил чиновник.



Также, по словам Даба-Жалсан Чирипова, необходимо оказать поддержку в части предоставления льготных инвестиционных кредитов и частичной компенсации стоимости технологического оборудования предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.



Искажение действительности



Между тем все «нулевые» годы республика только и делала, что вбухивала деньги в сельхозпереработку, но выхлоп был небольшим. Как говорят эксперты, проблема не в деньгах, а в том, что они в агросекторе республики используются крайне неэффективно. Прежде всего, потому, что АПК региона тонет в приписках и фальсификациях.



Как «Номер один» уже ранее сообщал, два года назад Счетная палата Бурятии в ходе проверки освоения бюджетных средств, выделенных начинающим фермерам, выявила массовую фальсификацию отчетности на сумму более 15 млн рублей. В результате впустую потрачены десятки миллионов рублей, а фермеры позволяли себе финансовые вольности при расходовании бюджетных средств.



«Из 34 грантополучателей в полном объеме выполнили условия программы лишь пятеро фермеров», отметили аудиторы СП РБ.



Независимые фермеры подтверждают, фальсификации носят тотальный характер.



- В прошлом году на посевную заехал в Бичурский район, смотрю, трактор проходит круг, сеет на поле возле дороги. Чуть погодя еду обратно, смотрю, а середину поля он проходит просто плугом, без семян! - поразился Алексей, фермер из Мухоршибирского района.



Тракторист оказался его хорошим знакомым, который, остановившись, по секрету рассказал, что начальство велело ему... не тратить семена на посевную. Все равно это поле потом пойдет под компенсацию пострадавшим от будущей засухи.



Фермер говорит, что когда сеют 5 тыс. гектаров, а отчитываются за 15, то выгода получается налицо. Поскольку потом все поле в очередной раз у них «сгорает от жары», а деньги - десятки миллионов рублей компенсации - фермер благополучно кладет в карман. Потом проверь, сколько «погибло» всходов от засухи?



Как отмечает эксперт, проблема в том, что приписки распространяются не только на заранее «угробленных» урожаях, но и искажают общую картину в АПК. Ведь чиновники требуют от селян постоянно увеличивать надои, урожай и переработку, причем для хорошей отчетности необходим постоянный уверенный рост по всем показателям. Поскольку этого нет, то им приходится давать завышенные цифры. В итоге ясной картины реальной обеспеченности продовольствием в Бурятии нет ни у кого. И самим властям не совсем ясно, куда вообще двигаться в этом случае? Кому реально помогать?



Подсели на импорт



Даже по собственному мясу и его переработке, где Бурятия всегда была в лидерах, ситуация далека от той, какой ее «рисует» статистика.



- В прошлом году зимой закололи трех бычков и решили продать мясо в рестораны Улан-Удэ. Я обзвонил несколько заведений и везде получил отказ, местные туши им не нужны, они, оказываются, работают только на блочном мясе, - продолжает фермер Алексей. - Меня это задело, и я нашел в интернете больше полусотни ресторанов - от самых дорогих до обычных позных.



Фермер предлагал всем экологически чистое мясо со всеми документами.



- Представляете, оно оказалось никому ненужным, - удивляется он. - Мне так и сказали, что импортные блоки дешевле и проще в обработке.



Фермер рассказывает, что с тех пор сдает мясо в соседний Бичурский район. Там бизнесмен из Хабаровска организовал массовую скупку скота, покупая по 110 рублей за килограмм в живом весе. И сегодня огромные объемы экологически чистого мяса прямиком уходят на Дальний Восток для переработки и поставки в дорогие рестораны. А жители Бурятии, по словам фермера, «едят импортное замороженное мясо непонятного происхождения».



Заграница нам поможет



Но если республика «подсела» на завозное мясо, то что произойдет в случае резкого роста цен в связи с ростом курса доллара? Своего-то практически нет. И возникает вопрос, может, вместо того чтобы завозить ту же импортную буйволятину или кенгурятину под видом говядины, лучше импортировать технологии и кадры?



Алексей Кушнер, улан-удэнский экономист, полагает, что дело даже не в деньгах и нецелевом использовании господдержки, а, прежде всего, «в нашем менталитете и недостатке инициативных и грамотных людей».



- Мои знакомые недавно в Иркутской области купили швейцарскую пекарню и привезли оттуда технолога, обучившего местных. Причем не кого попало, а специально отобранных по конкурсу людей, - говорит он. - И дело пошло.



По его словам, «сколько бы у нас денег ни давали в АПК, как это приосходит многие годы, все равно их «закопают» или выведут».



- Необходимо найти перспективные ростки - тех ответственных и талантливых людей, которые будут не «осваивать», а реально организовывать новые перерабатывающие производства в республике, в том числе привлекая кадры из-за границы, - говорит он. - Ну как можно без европейского оборудования, их техрегламентов и специалистов производить в Бурятии нормальный сыр, например? Да никак, как бы ни старались.



Спасение утопающих



Сложноcть ситуации признают и в Хурале. И предлагают населению в условиях предстоящей нехватки продовольствия переходить на подсобное хозяйство. Это будет быстрее, чем ждать, когда АПК региона раскачается. Тем более что витамины подорожали, те же лимоны продаются по 350-400 рублей за килограмм. Хотя жители Бурятии могут получить их гораздо дешевле.



- По нормам СССР, ежегодно каждый человек должен получать 70 килограммов ягод, а при нынешней дороговизне в сетях это возможно лишь собственноручно занимаясь садоводством, - говорит депутат-аграрий Найдан Чимбеев. - Жители Бурятии из частного сектора и дачники могут обеспечить себя витаминами, приобретя саженцы фруктовых и ягодных культур. Уже через два-три года они будут получать стабильный урожай, экономя свои бюджеты.



Все больше людей в Бурятии перестают полагаться на продукты в супермаркетах, не веря в то, что в республике смогут быстро нарастить производство и переработку своей сельхозпродукции. Однако АПК региона все равно придется ускоряться в вопросах перевооружения производства и переработки, выхода то нет. Но это потребует кардинальной реорганизации государственной политики в области поддержки агросектора, снижения цен на горючее и налоговых стимулов для сельхозпереработчиков. Ведь одними ягодами и обещаниями сыт не будешь.



Министерство сельского хозяйства Бурятии на официальный запрос «Номер один» не ответило.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

