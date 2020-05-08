В Забайкальском нацпарке выявлена крупнейшая незаконная рубка

«Черные лесорубы» нанесли на ООПТ ущерб тайге у Байкала почти в 3 млн рублей



Служба охраны «Заповедного Подлеморья» выявила самую крупную за всю историю существования Забайкальского национального парка незаконную рубку деревьев на заповедной территории, сообщили в объединенной дирекции нацпарка и Баргузинского заповедника.



«Черные лесорубы», орудовавшие на особо охраняемой природной территорией федерального значения в квартале №60 Арангатуйского участкового лесничества, срубили 96 деревьев: 93 сосны и три лиственницы общим объемом 60 кубометров. Причинен особо крупный ущерб лесным насаждениям, расположенным на ООПТ, в сумме почти 2,9 млн рублей.



Проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью привлечения виновных лиц к ответственности в установленном законом порядке.



Забайкальский национальный парк основан в 1986 году и расположен на восточном берегу озера Байкал, близ Баргузинского заповедника. Главная цель создания национального парка – охрана природных комплексов и организация их туристического использования. Кроме того, парк призван охранять лежбища байкальской нерпы, которые находятся на Ушканьих островах, и массовые скопления водоплавающих птиц, расположенных на озере Арангатуй. Земли Забайкальского национального парка включают в себя акваторию Чивыркуйского и Баргузинского заливов, Чивыркуйские и Ушканьи острова, горный массив полуострова Святой Нос, а также западный макросклон хребта под названием Баргузинский. Суммарная площадь национального парка составляет 269 тыс гектаров. Одно из немногих заповедных мест России, полностью отвечающее рекомендациям ЮНЕСКО, предъявляемым к этой категории особо охраняемых природных территорий.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru