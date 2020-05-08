Режим работы общественного транспорта Улан-Удэ на 9 мая

В «непиковое» время интервал движения автобусов составит от 30 минут до одного часа

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на завтра, 9 мая.МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 26 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 минут, в «непиковое» время - 19-26 минут.МУП «Городские маршруты»: движение 11 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К.Частные перевозчики:- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44 в часы «пик» интервал движения - 10-25 минут в «непиковое» время - 30-60 минут.Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.Работа маршрутов № 28, 51, 54, 80 приостановлена.Напоминаем, что время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.