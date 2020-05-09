В Бурятии 160 полицейских выйдут охранять общественный порядок в праздник

В честь празднования 75-й годовщины Победы в республике пройдет более 50 мероприятий



Сотрудники МВД по Республике Бурятия обеспечивают общественный порядок в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.



В республике пройдет более 50 мероприятий: возложения цветов и гирлянд к памятникам и мемориалам, авиа-шоу и артиллерийский салют. Мобильные «фронтовые бригады» выступят с праздничными концертами во дворах многоквартирных домов в Улан-Удэ. Жители Бурятии, открыв окна и выйдя на балконы, споют главную песню Победы.



На охрану общественного порядка в праздничные дни выйдут более 160 сотрудников регионального МВД и сотрудники Росгвардии Бурятии. Наружные посты полиции будут приближены к памятным местам – мемориальным комплексам и скульптурам, посвященным воинам и событиям Великой Отечественной войны.



Полиция Бурятии призывает граждан достойно и с уважением встретить 75-ю годовщину Победы. Необходимо помнить, что в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий, введенный для стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.



Кроме того, в лесах Бурятии действует особый противопожарный режим. Во время его действия запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.



МВД Бурятии обращается к жителям республики с напоминанием о необходимости соблюдений правил общественной и пожарной безопасности: откажитесь от посещения лесных массивов в пожароопасный период, строго соблюдайте правила дорожного движения и не злоупотребляйте алкоголем.



Фото



Сотрудники МВД по Республике Бурятия обеспечивают общественный порядок в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.В республике пройдет более 50 мероприятий: возложения цветов и гирлянд к памятникам и мемориалам, авиа-шоу и артиллерийский салют. Мобильные «фронтовые бригады» выступят с праздничными концертами во дворах многоквартирных домов в Улан-Удэ. Жители Бурятии, открыв окна и выйдя на балконы, споют главную песню Победы.На охрану общественного порядка в праздничные дни выйдут более 160 сотрудников регионального МВД и сотрудники Росгвардии Бурятии. Наружные посты полиции будут приближены к памятным местам – мемориальным комплексам и скульптурам, посвященным воинам и событиям Великой Отечественной войны.Полиция Бурятии призывает граждан достойно и с уважением встретить 75-ю годовщину Победы. Необходимо помнить, что в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий, введенный для стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.Кроме того, в лесах Бурятии действует особый противопожарный режим. Во время его действия запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.МВД Бурятии обращается к жителям республики с напоминанием о необходимости соблюдений правил общественной и пожарной безопасности: откажитесь от посещения лесных массивов в пожароопасный период, строго соблюдайте правила дорожного движения и не злоупотребляйте алкоголем.Фото https://gazeta-n1.ru/stock