В Бурятии скончался пятый больной с COVID-19

На сегодня в Бурятии зарегистрировано 570 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом



8 мая скончался пятый больной COVID-19 в возрасте 89 лет, находившийся на аппарате ИВЛ. Женщина находилась в стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации, где находятся шесть тяжелых взрослых пациентов с коронавирусом.



По информации республиканского Управления Роспотребнадзора, в Бурятии зарегистрировано 570 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. За сутки выявлено 22 новых больных.



Из общего числа успешно завершил лечение и выписался из больниц 171 человек, умерло пять человек. Сейчас проходят лечение в стационарах 259 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 135 больных.



На 9 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 259 больных, из них 29 детей (один ребенок получает лечение от пневмонии). На амбулаторном лечении - 135 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 78 чел.



Фото



8 мая скончался пятый больной COVID-19 в возрасте 89 лет, находившийся на аппарате ИВЛ. Женщина находилась в стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации, где находятся шесть тяжелых взрослых пациентов с коронавирусом.По информации республиканского Управления Роспотребнадзора, в Бурятии зарегистрировано 570 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. За сутки выявлено 22 новых больных.Из общего числа успешно завершил лечение и выписался из больниц 171 человек, умерло пять человек. Сейчас проходят лечение в стационарах 259 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 135 больных.На 9 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 259 больных, из них 29 детей (один ребенок получает лечение от пневмонии). На амбулаторном лечении - 135 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 78 чел.Фото https://pixabay.com