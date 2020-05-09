Педагоги Улан-Удэ спели «День Победы» на бурятском языке

Они смонтировали клип, сложив голоса поющих, находящихся на самоизоляции, воедино



Педагоги Дома творчества «Форус» Советского района Улан-Удэ выпустили клип, в котором исполнили главную песню праздника «День Победы» на бурятском языке. Переводом занимались сами, скрупулезно подбирая рифму, чтобы слова сочетались по смыслу, и не уступали по мелодичности оригиналу.



Перевод песни на бурятский язык сделала педагог Любовь Балдуева, видеомонтажом и аранжировкой занималась преподаватель Сэсэг Эрдынеева.



Сложность создания праздничного клипа заключалась в том, что все педагоги находились на самоизоляции. Каждый исполнял песню у себя дома, а после все голоса и видео были соединены в одно целое.





