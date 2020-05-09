В Улан-Удэ 9 мая прошли праздничные торжества у Мемориала Победы

Участники почтили минутой молчания память всех погибших

9 мая на Мемориале Победы в столице Бурятии состоялась торжественная церемония возложения венков и акция разворачивания Знамени Победы, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.В мероприятии, которое прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, приняли участие Глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, мэр Улан-Удэ Юрий Шутенков и другие.В церемонии приняли участие официальные лица республики и города Улан-Удэ, командование и военнослужащие 36 общевойсковой армии, представители ветеранских организаций и волонтеры. Глава Республики в своем обращении отметил, что, несмотря на действие ограничительных мероприятий, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, День Победы всегда будет одним из главных праздников для жителей республики.- Праздник у нас всегда в душе. 9 мая мы вспоминаем о нашей Победе. И сегодня в каждой семье, неважно где: на улице, дома - праздничное и торжественное настроение. Мы еще раз вспомним наших героев. Из республики 120 тысяч человек ушло на фронт, 43 из них стали Героями Советского Союза и Героями России, получившими это звание уже после, по архивным документам. У нас 12 полных кавалеров ордена Славы и очень много заслуженных людей, - сказал Алексей Цыденов.Глава республики отметил, что сегодня по всей стране проходит акция «Бессмертный полк онлайн». На сайтах «Гордость Бурятии», на сайтах телеканалов и на личных страницах людей в социальных сетях размещены фотографии и истории родных и близких, которые прошли войну.- Необходимо, чтобы все это видели наши дети. Нужно напоминать нашему молодому поколению, какой ценой достигалась Победа. И сегодня мы живем в свободной, независимой, самой большой стране в мире, великой России, - отметил Алексей Цыденов.В начале мероприятия состоялось возложение цветов у памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, который в 1945 году командовал войсками на параде Победы в Москве.После прошла церемония возложения венков и цветов к Мемориалу Победы. Участники мероприятия почтили минутой молчания память всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также всех ветеранов, кто не дожил до сегодняшнего дня.Завершилось мероприятие акцией разворачивания Знамени Победы волонтерами и представителями ветеранских организаций, а также пролетом группы из четырех истребителей СУ-30СМ.Фото: Правительства РБ