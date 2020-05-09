Бурятия среди-12 лучших регионов по охвату исследованиями на COVID-19

Об этом заявил главный государственный врач республики



Только за последние сутки проведено исследований от 1462 человек, всего с нарастающим итогом – от 45 587 жителей республики.



- Бурятия входит в число 12 лучших субъектов Российской Федерации по охвату тестированием населения методом ПЦР. Во всех клинико-диагностических лабораториях за последние сутки проведено исследований от 1462 человек, всего с нарастающим итогом – от 45 587 жителей республики, - сообщил Главный государственный врач Республики Бурятия Сергей Ханхареев на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 9 мая.



В оперативные сроки определен перечень лабораторных медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций, ориентированных на работу по выявлению COVID-19.



На сегодняшний день в республике работают 5 клинико-диагностических лабораторий: на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организаций ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».



Обязательному бесплатному тестированию подлежат все граждане, прибывающие на территорию республики из-за границы и других регионов страны, жители Бурятии из числа контактных лиц в рамках противоэпидемических мероприятий, пациенты с внебольничными пневмониями и другие категории граждан из группы риска.



Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



Фото Правительства РБ

