Ограничения в Бурятии продлены до 31 мая

Сохраняется приостановление работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных







Глава Бурятии Алексей Цыденов продлил действие предписании по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19) до 31 мая, сообщили в пресс-службе главы республики.



Это касается соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте старше 65 лет и имеющими заболевания. Они по-прежнему обязаны не покидать места проживания, за исключением случая следования на личном легковом автотранспорте или такси на дачные участки при условии подачи уведомления на интернет-портал «Работающая Бурятия».



Все граждане, находящиеся на территории Бурятии до 31 мая включительно не должны покидать места проживания, за исключением случаев:



• обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

• следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

• осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории республики, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

• следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

• выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

• вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

• следование от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия» по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу;

• следование к близким родственникам из числа лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего указа, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.



Сохраняется приостановление работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. А также приостановлена работа объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением:



• аптек и аптечных пунктов;

• специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

• специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары;

• объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

• специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 2 к настоящему указу;

• продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

• специализированных объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность по торговле книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, автотранспортными средствами, цветами и растениями, мебелью, бытовой техникой и электроникой;

• специализированных предприятий торговли, осуществляющих оптовую торговлю отходами и ломом цветных и черных металлов.



При этом по-прежнему допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом по адресу места жительства клиента или места проведения работ, без организации пунктов выдачи товара.



Несмотря на продление действия ограничительных мероприятий, 15 новых категорий предприятий, определенные распоряжением правительства республики №225-р от 6 мая с 10 мая могут продолжить деятельность.



Таким образом, утвержден перечень 59 категорий организаций, на которые не распространяется действие указа президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».



Все организации из данного списка обязаны подать уведомление на интернет-портал «Работающая Бурятия» и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: масочный режим, социальное дистанцирование, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и т.д.



Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы) должны все жители Бурятии: в общественном транспорте, такси, на станциях и остановках, при посещении общественных зданий, зданий органов власти, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.



Фото: egov-buryatia.ru

