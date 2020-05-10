Известное фронтовое фото «Комбат» появилось на стене дома по ул. Смолина в Улан-Удэ

Полотно создано в стиле граффити с победной символикой



Молодые улан-удэнские художники решили необычным способом поздравить горожан с большим юбилеем – 75-летием Великой Победы. Они нарисовали на торце жилого дома №30 на улице Смолина репродукцию известной фронтовой фотографии советского фотографа Макса Альперта. Полотно создано в стиле граффити с победной символикой, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что ребята к выбору рисунка подошли ответственно.



– Они выбрали репродукцию фотографии нашего советского фотографа Макса Альперта «Комбат». Она трогает сердце. Сегодня Администрации города и ребята арт-пространства «Точка» начали взаимодействовать более тесно. Сейчас по моему поручению вносятся изменения в правила благоустройства города Улан-Удэ, которые позволяют теперь наносить граффити. Мы определяем точки, эскизы, вместе согласовываем их. Я уверен, что наши горожане увидят еще много интересных арт-объектов в нашем городе. Улан-Удэ станет ярче и креативнее, – подчеркнул мэр.



Ранее райтеры обратились к мэру с просьбой поддержать реализацию социального проекта «Бурятия в красках». Администрация города откликнулась на идею художников и это первый рисунок, который появился в рамках проекта.



– Мы решили подчеркнуть ту эпоху, поэтому выбрали одну из самых известных работ времён Великой Отечественной войны. Начали вчера работать. У нас полная команда – шесть человек. Вчера мы втроём подготовили стену, закатали фон. Сегодня с самого утра рисуем, будем прорабатывать мелкие детали. За день должны успеть. Это место выбрали, потому что оно проходимое и не слишком большое, – сообщил Валентин Мокрий, инициатор проекта, председатель региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры.



Еще девять рисунков с военной тематикой появятся на улицах Ленина, Смолина, Каландаришвили и т.д.



В рамках социального проекта «Бурятия в красках» на 2020 год, помимо девяти рисунков с военной тематикой, запланировано еще оформление нескольких фасадов многоэтажных жилых домов г. Улан-Удэ.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

