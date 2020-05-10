В Бурятии общее число зараженных COVID-19 достигло 620

Прирост за сутки составил 50 случаев



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 10 мая зарегистрировано 620 (+50) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 177 человек, умерло 5 человек. Проходят лечение в стационарах 287 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате 151 человек.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1433 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 442 576 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 10 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 287 больных, среди них 31 ребенок (1 ребенок с пневмонией).



На амбулаторном лечении на 08.00 ч. 10.05.2020 находится 151 больной COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 78 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 177 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 6 человек.



Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 5 человек. (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 08.05.2020).



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет.



В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 8 тяжелых взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ пациентов нет.



В девяти обсерваторах на 10.05.2020 г. находится 398 человек (в том числе в ГАУЗ «ДРКБ», п. Сотниково - 80 чел., в социально-оздоровительном отделении Госпиталя – 13 чел., в ЦВМ на Верхней Березовке – 25 чел., ЦВМ «Оранж Хаус» - 28, Горячинск – 22, в Кижингинском районе – 42 чел., в Прибайкальском районе – 149 чел., гостиница «Турист» г. Северобайкальск – 5, гостиница «Гэсэр» г. Улан-Удэ - 34).



В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД») за сутки проведено исследований от 2624 человек, с нарастающим итогом – 48 211 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 159 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 22372 обращение). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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