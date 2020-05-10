Улан-Удэ в билетах ПДД: Кто должен уступить дорогу?

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

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Знак 5.15.5 «Конец полосы»

Каждое воскресенье публикуем разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!



Cправка:



Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Кто должен уступить дорогу? Знак 5.15.5 «Конец полосы» в последнее время стал все чаще устанавливаться в городе Улан-Удэ. Он информирует водителя об окончании полосы. Следовательно, водитель автомобиля, которому нужно перестроиться, должен включить левый поворотник и уступить дорогу автомобилям которые движутся в попутном направлении без смены полос.Кстати, картинка из официального приложения ГИБДД. В правилах ПДД запечатлен Улан-Удэ!Фото: "Номер один"