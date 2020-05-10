10.05.2020
В Баунтовском районе Бурятии зарегистрировано 2 случая коронавируса

В Баунтовском районе Бурятии зарегистрировано 2 случая коронавируса

Круг контактных лиц составляет 278 человек

В Баунтовском районе зарегистрировано 2 случая COVID-19.  Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Установлен круг контактных лиц 278 человек, проводится их лабораторное обследование. Источник заражения устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение Баунтовской ЦРБ, где получают соответствующее лечение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация на контроле", - добавили в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день в Бурятии общее число зараженных коронавирусом достигло 620. На сегодня круг контактных лиц составляет 1433 человека. Подробнее...

Фото: pixabay.com
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