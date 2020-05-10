В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Скорость ветра достигнет 30 метров в секунду



По информации Бурятского гидрометцентра, 10 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22, во второй половине дня 10 мая и ночью 11 мая местами до очень сильного 25-30 м/с.



Высокий 4 класс пожарной опасности прогнозируется 9-11 мая в Хоринском, Еравнинском, местами в Баунтовском районах; 11 мая - в Селенгинском и Бичурском районах.



Так, по республике ночью 10 мая местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без осадков. Ночью местами очень сильный ветер 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, по северу местами до 3 мороза, днем 16-21, по северу 6-11, по южным и юго-западным районам местами до 27 тепла.



В Улан-Удэ ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 17-22 м/с. Температура ночью 9-11, днем 18-20 тепла.



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