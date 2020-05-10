В Улан-Удэ горячую воду отключили раньше времени

ТГК-14 произвела отключение вопреки ранее озвученному графику
Сегодня жители Улан-Удэ повально возмущены незапланированным отключением горячей воды в квартирах. Так, ранее было анонсировано, что отключение произойдет после майских праздников, не ранее 12 мая.
«12, 13, 14 мая в Улан-Удэ в связи с проведением гидравлических испытаний пройдет поэтапное отключение горячего водоснабжения, сообщает комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ. Это необходимо для опрессовки трубопроводов, чтобы выявить аварийные участки, определить объем работ и приступить к ремонту», - говорилось в релизе городской администрации от 8 мая.
Сегодня же в мэрии уточняют, что у администрации была договоренность с ТГК-14 о более позднем отключении горячей воды.
«Однако ТГК-14 в одностороннем режиме изменили график отключения горячей воды по причине невозможности нарушения графика ремонтных работ», - сообщили в администрации.
Ранее мы сообщали, что сегодня, 10 мая в Улан-Удэ завершен отопительный сезон.
Фото: "Номер один"
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