Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса

Они являются основанием для поэтапного выхода из режима



Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены



При оценке готовности к отказу от ограничений Роспотребнадзор рекомендует учитывать такие параметры, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. "Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными", - отметили в ведомстве.



На первом этапе должна возобновиться работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями - это сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. При этом площадь залов таких объектов не должна превышать 400 квадратных метров. Они также должны иметь отдельный вход с улицы. В зале может находиться ограниченное число людей - из расчета один человек на четыре квадратных метра.



Роспотребнадзор также предупредил, что режим самоизоляции должен быть обязательным на всех этапах снятия ограничений для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о пожилых людях старше 65 лет и лицах с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).



Режим работы в удаленном формате, если это не мешает функционированию предприятия, необходимо сохранять на всех этапах снятия ограничений. Также обязательным останется и ношение масок при любом выходе на улицу, как и соблюдение социального дистанцирования не менее чем в полтора метра.



При этом в Роспотребнадзоре предупреждают, что ограничения могут вернуть в любой момент при осложнении эпидемической ситуации.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.



В Бурятии на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом достигло 620. На сегодня круг контактных лиц составляет 1433 человека.



Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства , сообщает ria.ru При оценке готовности к отказу от ограничений Роспотребнадзор рекомендует учитывать такие параметры, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. "Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными", - отметили в ведомстве.На первом этапе должна возобновиться работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями - это сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. При этом площадь залов таких объектов не должна превышать 400 квадратных метров. Они также должны иметь отдельный вход с улицы. В зале может находиться ограниченное число людей - из расчета один человек на четыре квадратных метра.Роспотребнадзор также предупредил, что режим самоизоляции должен быть обязательным на всех этапах снятия ограничений для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о пожилых людях старше 65 лет и лицах с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).Режим работы в удаленном формате, если это не мешает функционированию предприятия, необходимо сохранять на всех этапах снятия ограничений. Также обязательным останется и ношение масок при любом выходе на улицу, как и соблюдение социального дистанцирования не менее чем в полтора метра.При этом в Роспотребнадзоре предупреждают, что ограничения могут вернуть в любой момент при осложнении эпидемической ситуации.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.В Бурятии на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом достигло 620. На сегодня круг контактных лиц составляет 1433 человека. Подробнее... Фото: pixabay.com