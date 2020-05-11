В Бурятии общее число случаев COVID-19 достигло 659

Прирост выявленных заболевших коронавирусом за сутки – 39 человек



В Бурятии сегодня общее число порядке случаев заражения COVID-19 достигло 659. Это на 39 больше, чем было в воскресенье, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.



Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 191 человек, умерло пять человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате 173 пациента.



Круг контактных лиц составляет 1790 человека, все лабораторно обследованы.



На 11 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 290 больных, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находятся 173 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 78 человек.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся девять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.



В девяти обсерваторах сегодня находятся 371 человек.



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