Вахтовики, вернувшиеся в Бурятию из Якутии, проходят обсервацию

Первая группа прилетевших, в составе которой 108 человек, сдала тесты на коронавирус



Вахтовики, прибывшие 9 мая в Бурятию спецавиарейсом из Якутии с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, прошли в аэропорту санитарно-карантинный контроль. Лиц с повышенной температурой тела и с респираторными симптомами не выявлено среди них не выявлено, сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Прилетевшие размещены в двух обсерваторах: в обсерваторе, развернутом на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в Прибайкальском районе и в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы «Гэсэр».



Перевозка 108 прибывших до обсерваторов осуществлена на специально подготовленных автобусах. Дезинфекционной бригадой республиканского Центра гигиены и эпидемиологии проведена дезинфекция ручной клади и багажа прибывших, дезинфекция борта воздушного судна, дезинфекция автобусов, грузовой автомашины, легковых автомобилей.



Все представители встречавших вахтовиков служб (специалисты санитарно-карантинного пункта, экипаж воздушного судна, сотрудники аэропорта «Байкал», МВД, водители автобусов) находились в средствах индивидуальной защиты.



Прибывшим вручены постановления главного государственного санитарного врача Бурятии об изоляции в условиях обсерватора. Уже 10 мая у прибывших лиц проведен отбор биоматериала для лабораторного обследования на COVID-2019, результаты в работе, состояние вахтовиков удовлетворительное.



Сегодня, ожидается прибытие еще одной группы жителей республики, работавших вахтовым методом в Якутии. Они будут также размещены в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы.



Фото: gazprom.ru