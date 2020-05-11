Эвенки Бурятии провели конкурс сочинений о ветеранах войны

Школьники и студенты писали о своих предках – героях Великой Отечественной - на русском и эвенкийском языках



В Бурятии завершился конкурс сочинений на тему «Эвенки – ветераны Великой Отечественной войны». Он стартовал 15 апреля, а работы принимались до 9 мая. Эвенкийская молодежь присылала семейные истории о своих дедах и прадедах, воевавших на полях Второй Мировой. На конкурсе были две номинации: сочинение на русском и на эвенкийском языках.Организаторами конкурса выступили государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» и Национально-культурная автономия эвенков Бурятии, а также эвенкийская общественность из объединения «Мит эвенкил». Целями конкурса было приобщение эвенков Бурятии, особенно молодежи, к истории Великой Отечественной войны, пониманию роли эвенкийского народа в Победе и популяризации военно-исторического прошлого эвенкийского народа.«Война не должна становится для подрастающего поколения далекой и чужой исторической вехой, пусть и важной. Они наследники Победы, и причастны к ней, ведь за нее сражались их деды и прадеды. Мы стремились, чтобы участники конкурса приводили в сочинениях живые воспоминания, а не просто биографические справки. От лица организаторов и членов жюри хочу выразить благодарность всем участвовавшим. Вы вспомнили своих ветеранов, вновь пропустили сквозь свое сердце воспоминания о близком человеке. И это прекрасно. Наши близкие достойны того, чтобы о них помнили и знали», - говорит директор центра «Арун» Надежда Шеметова.По итогам конкурса, в номинации на русском языке первое место получила Алёна Надмитова, второе место заняли Елена Атакина и Галина Николаева, третье – Эльвира Лоргоктоева и Максим Будаев. В номинации на эвенкийском языке первое место у Галины Николаевой, второе – у Владимира Торгонова, третье место не присуждалось.Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, победителей пока наградили дипломами «виртуально», сами дипломы и призы будут вручены позже. Фрагменты сочинений вошли в сборник «Эвенки Бурятии на фронтах Великой Отечественной», работу над которым сейчас уже завершает центр «Арун».«Такие инициативы помогают сберечь память о предках, воевавших в Великую Отечественную, а также служат дополнительным стимулом знать родной язык. В 75-летнюю годовщину Победы этот конкурс особенно актуален», - прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Фото: минкультуры Бурятии и ЦА МО РФ