В Бурятии в Иволгинском районе бушует лесной пожар

Тушение очага, который возник из-за неосторожного обращения с огнем, осложняется сильным ветром

В Иволгинском районе обнаружен лесной пожар. С огнем сражаются 43 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Работают шесть пожарных машин и два бульдозера.Тушение осложняется сильным ветром. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.По его информации, за прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на общей площади более 290 гектаров.Также дотушивали два локализованных очага возгорания в Читинском лесничестве минобороны Еравнинского района на площади 3,6 тыс гектаров - пожары ликвидированы. Три лесных пожара в Еравнинском, Мухоршибирском и Кабанском районах ликвидированы, еще два очага возгорания в Прибайкальском районе локализованы.С огнем боролись 235 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 56 единиц лесопожарной техники.Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся две термоточки в Баунтовском эвенкийском районе в труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.Фото: РАЛХ