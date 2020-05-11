В Бурятию пришли пять тысяч медицинских масок из Монголии

Власти соседнего государства оказали республике гуманитарную помощь
11 мая Генеральный консул Монголии в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, РФ) Д. Чадраабал от лица главы аймака Сэлэнгэ передал Министерству здравоохранения Бурятии 5 тысяч одноразовых медицинских масок в качестве гуманитарной помощи, а также официальное письмо с пожеланиями здоровья и успехов в победе над коронавирусной инфекцией, сообщает montsame.mn.
Упоминая о том, что аймак Сэлэнгэ и Бурятия сотрудничают на протяжении многих лет, глава администрации аймака Сэлэнгэ Ш.Оргил в своем письме выразил глубокую признательность за помощь, оказанную в транспортировке монгольских студентов из России на родину.
Министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова поблагодарила аймак Сэлэнгэ за поддержку и помощь, и отметила: «Мы безмерно благодарны за поставку средств индивидуальной защиты, которые так необходимы сегодня нашим медицинским работникам в борьбе с COVID-19».
Фото: pixabay.com
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