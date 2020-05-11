В Бурятии 9 мая ограбили 92-летнего труженика тыла

Вор похитил наградные деньги к 75-летию Победы и юбилейную медаль



В Бурятии 9 мая в правоохранительные органы обратился 92-летний труженик тыла, проживающий в селе Гремячинск Прибайкальского района. Он рассказал, что у него похищены «наградные» деньги и юбилейная медаль. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 51-летний мужчина, которого ветеран приютил у себя дома.



Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Дело передано в производство следственных органов СКР в связи с особой категорией лица, на которого совершено преступное посягательство, и общественным резонансом, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый за несколько дней до происшествия приехал из Улан-Удэ в село Гремячинск на заработки и стал проживать в доме у своего знакомого вместе с его престарелым отцом – тружеником тыла. Утром 9 мая мужчина в деревне со случайными знакомыми употреблял спиртные напитки, после чего вернулся в дом к ветерану, которого незадолго до этого посетили работники администрации, вручили деньги и юбилейную медаль. Увидев в руках старика купюры, злоумышленник попросил купить ему алкоголь, но получив отказ, напал на потерпевшего, вывернул руку, выхватил деньги в сумме 3000 рублей, забрал со стола медаль и скрылся с места происшествия. После обращения ветерана в правоохранительные органы злоумышленник сразу был задержан.



После передачи уголовного дела в производство следователей Следственного комитета ими в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей, которое удовлетворено с учетом наличия судимости у мужчины за аналогичное преступление и его характеристики.



Часть похищенных денежных средств в сумме 2400 рублей злоумышленник успел потратить, оставшиеся денежные средства в сумме 600 рублей и медаль у него изъяты и возвращены потерпевшему.



Сотрудниками следственного управления принято решение за счет собственных денежных средств возместить ветерану причиненный имущественный ущерб, а также принять меры по обеспечению его охраны путем заключения и оплаты в его пользу услуг «тревожной кнопки» или других услуг вызова экстренных служб, доступных по месту его проживания. Расследование по уголовному делу продолжается.



Фото: «Номер один»

