Бурятия вышла на первое место в ДФО по темпам прироста заболеваемости COVID-19

Снятие ограничительных мер в регионах Дальнего Востока не должно быть поспешным, считает полпред



Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на очередном совещании по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Дальнего Востока и оказанию мер поддержки предпринимателям.



«Все действия нужно выверить с тем, чтобы не допустить отката по росту заболеваемости назад. Цена ошибки – здоровье и жизни людей», - заметил Юрий Трутнев.



По данным Роспотребнадзора, на территории ДФО по состоянию на 7 мая зарегистрировано 3463 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составляет от 6,34 на 100 тысяч населения в Сахалинской области до 111,06 в Камчатском крае, что ниже среднестатистического показателя (120,6 на 100 тысяч населения). Недельные темпы прироста заболеваемости регионов ДФО в целом ниже среднероссийских показателей, однако превышение среднероссийских показателей (6,8%) наблюдается в Бурятии (10,9%) и Якутии (10,6%), сообщает

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Фото: minvr.ru

