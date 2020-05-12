В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 687

Прирост выявленных заболевших коронавирусом за сутки – 28 человек



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 687. Это на 28 больше, чем было в понедельник, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.



Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 201 человек, умерло пять человек. Проходят лечение в стационарах 298 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате 183 пациента.



Круг контактных лиц составляет 2001 человек, все лабораторно обследованы.



На 12 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 298 больных, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находятся 183 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 77 человек.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один.



В девяти обсерваторах сегодня находятся 459 человек.



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