Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией

Награда будет вручаться медицинским работникам, несущим службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах



В Бурятии появится награда за борьбу с CJVID-19. Поручение правительству республики разработать документы о медали дал глава Бурятии Алексей Цыденов на очередном совещании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.



Медалью, которая приравнена к государственным наградам, будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19. Алексей Цыденов поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления медицинских работников к данной награде, сообщили в пресс-службе правительства.



Название медали и ее дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» будет объявлено народное голосование. Разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы.

«Медицинские работники сегодня выполняют колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность», - отметил Алексей Цыденов.



Сейчас в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены все звенья системы здравоохранения Бурятии. В столице республики для работы в условиях распространения COVID-19 перепрофилированы крупные медицинские организации. В шести районах Бурятии и городе Северобайкальск созданы межрайонные центры для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.



Фото: egov-buryatia.ru

