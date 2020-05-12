В Бурятии в Иволгинском районе тушат три лесных пожара

Всего за последние сутки обнаружено семь новых очагов возгорания



В Бурятии продолжается тушение лесных пожаров в Иволгинском районе. Накануне первый очаг обнаружили в Калёновском участковом лесничестве. Через некоторое время обнаружены два новых лесных пожара - на расстоянии 200 и 500 метров от основного очага.



Общая площадь, пройденная огнем, достигла 125 гектаров. На тушении работает 169 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Используется 19 единиц лесопожарной техники.



Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего за последние сутки обнаружено семь новых очагов возгорания. За сутки проводились работы по тушению 10 лесных пожаров в Еравнинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 173 гектара. Борьбу с огненной стихией вели 380 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 77 единиц лесопожарной техники.



На утро 12 мая четыре лесных пожаров ликвидировано, еще три в Еравнинском, Кижингинском и Тарбагатайском районах локализованы.





Кроме того, в Баунтовском эвенкийском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка в труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ



