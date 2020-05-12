Медсестер Бурятии сегодня можно поздравлять с праздником

Международный день медицинской сестры ежегодно отмечается в мире 12 мая



Международный день медицинской сестры (International Nurses Day) отмечается сегодня, 12 мая, в мире. Он проводится под эгидой Международного совета медсестер (ICN).



Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 года. В 1974 году ICN принял решение отмечать Международный день медсестры 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия.



Ежегодно к этому дню Совет медсестер подготавливает информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

