В Улан-Удэ закрывают «антикоронавирусный» КПП

Контрольно-пропускной пункт на Верхней Березовке снимут 17 мая



Работа контрольно-пропускного пункта на Верхней Березовке в Улан-Удэ завершится 17 мая, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.



За 13 дней через него прошло 14,5 тыс человек, более 6,6 тыс автомобилей. Было составлено 27 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Возвращены из-за отсутствия веской причины для выезда из города 123 автомобиля.



Напомним, контрольно-пропускной пункт начал работу с 29 апреля. Для осмотра проезжающих здесь организован обсерватор. В случае если у человека зафиксирована повышенная температура тела, через две-три минуты сотрудники проводят повторный замер, чтобы получить более точные данные. Если у человека разрешительные документы не зарегистрированы на сайте «Работающая Бурятия», то данные вносятся в журнал регистрации. Всего в журнал внесли данные 478 автомобилистов.



Главной целью КПП декларировалось недопущение распространения коронавирусной инфекции из Улан-Удэ, где находятся большинство заболевших, в районы республики.



Фото: ulan-ude-info.ru

