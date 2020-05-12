В Бурятии подорожали здания и земельные участки

Пандемия коронавирусной инфекции не вызвала спада спроса не недвижимость







В Бурятии первом квартале нынешнего года заметно подорожали здания и земельные участки, сообщило республиканское управление Росреестра .



По данным ЕГРН, средняя цена здания в первом квартале 2020 года составила - 1,4 млн рублей против 0,9 млн рублей в в аналогичном периоде прошлого года, земельного участка — 0,6 млн рублей. Это в два раза дороже показателей первого квартала 2019 года.



При этом средняя средняя цена одного помещения, расположенного в Бурятии, сохранилась на прежнем уровне - 1,9 млн рублей.



Информация о средней цене приобретения прав на недвижимое имущество формируется из сведений, которые указаны в договорах купли-продажи при оформлении сделки. Цены приведены за один объект недвижимого имущества без учета характеристик конкретного объекта.



Однако в республиканском управлении Росреестра констатируют, что в целом «спрос на объекты недвижимости остается актуальным, соответственно, и цена на недвижимость растет». При этом, «распространение коронавирусной инфекции не оказало существенного влияния на покупательскую способность граждан, государственные услуги Росреестра по регистрации и кадастровому учету по-прежнему остаются востребованными у населения Бурятии».



Фото: minvr.ru

