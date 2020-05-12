В Улан-Удэ задержали мужчину, распылившего газ на медиков

Ранее судимому дебоширу не понравилась просьба врачей «скорой помощи» убрать собаку



Очередного хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны в Железнодорожном районе. Мужчина в ответ на замечание врачей «скорой помощи» с просьбой убрать собаку применил газовый баллончик, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Медицинские работники после оказания помощи выходили из подъезда многоквартирного жилого дома, когда им повстречался нетрезвый мужчина с собакой. На просьбу отойти мужчина вытащил баллончик и распылил газ на медиков и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить.



Прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации росгвардейцы задержали подозреваемого. Задержанный, ранее судимый 46-летний улан-удэнец доставлен в отдел полиции для принятия правового решения.



Благодаря оперативному реагированию сотрудников Росгвардии были пресечены противоправные действия в отношении работников «скорой помощи», выполняющих свою работу в сложных условиях санитарно-эпидемиологического режима, находясь в зоне высокого риска.



Фото: Росгвардия

