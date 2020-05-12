Военные дезинфицировали свыше 100 тыс кв метров У-УППО

Обеззараживание прошли административные здания, производственные цеха и проходная «приборки»

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа провели специальную обработку зданий, сооружений и прилегающей к ним территории Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения с целью профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции.Дезинфекции были подвергнуты административные здания и внутренние помещения завода, производственные цеха и проходная, сообщили в пресс-службе ВВО.С помощью новых авторазливочных станций АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог была обработана прилегающая территория приборостроительного объединения.Дезинфекция направлена на обеспечение безопасности сотрудников, причастных к выполнению государственного оборонного заказа.Фото: structure.mil.ru