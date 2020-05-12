У большинства школьников Улан-Удэ учебный год завершится досрочно

Дольше всех будут учится 9-11 классы





С учётом сложившейся эпидемиологической ситуации на основании рекомендаций Минобрнауки Бурятии Комитет по образованию администрации Улан-Удэ издал приказ об организованном завершении учебного года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 1-8 классы завершают учебу 15 мая, 9-11 классы – 28 мая. Также 28 мая планируются онлайн линейки Последнего звонка.С учетом неосвоенного программного содержания в этом учебном году в школьные программы 2020-2021 годов будут внесены корректировки.С 12 по 22 мая в режиме онлайн пройдут родительские собрания, на которых классные руководители подведут итоги дистанционного обучения и расскажут, как организовать безопасный отдых детей в летние каникулы.О точном расписании ОГЭ и ЕГЭ комитет по образованию сообщит дополнительно.Что касается детских садов, то комплектование состоится в конце мая. Путёвки родители смогут получить у заведующих дошкольных образовательных организаций. В случае улучшения эпидемиологической ситуации будет организована работа летних площадок при детских садах. Детские сады вернутся к работе, как только будет выдано соответствующее разрешение Роспотребнадзора Бурятии.Фото: «Номер один»