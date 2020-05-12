В Якутии застряли еще 15 вахтовиков из Бурятии

В ситуацию вмешалась республиканский омбудсмен Юлия Жамбалова
Еще 15 вахтовиков из Бурятии не смогли вернуться домой из Якутии. Работники компании «ГазАртСтрой»не допущены к перелету в связи с отсутствием результатов анализов на коронавирус.
При этом работники настаивают, что администрация «ГазАртСтроя» неверно информировали их о необязательности сдачи повторного анализа на коронавирус.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к своей коллеге в Якутии Сардане Гурьевой с просьбой провести проверку и помочь с возращением граждан в Бурятию. По имеющейся информации, повторное тестирование работников на коронавирус назначено на 13 и 14 мая. Ситуация остается на контроле регионального омбудсмена, сообщили в его аппарате.
Как сообщал «Номер один», первая группа прилетевших, в составе которой 108 человек, сдала тесты на коронавирус. Она прибыла 9 мая в Улан-Удэ спецавиарейсом из Якутии с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Все прибывшие прошли в аэропорту санитарно-карантинный контроль. Лиц с повышенной температурой тела и с респираторными симптомами не выявлено среди них не выявлено, сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. Прилетевшие размещены в двух обсерваторах: в обсерваторе, развернутом на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в Прибайкальском районе и в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы «Гэсэр».
Ожидается прибытие еще одного спецрейса из Якутии с вахтовиками с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.
Фото:gazprom.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?