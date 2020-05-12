В Бурятии на станции БАМа Новый Уоян реконструируют перрон

Новый перрон оборудуют навесами, светодиодным освещением и навигацией
В Бурятии в текущем году на железнодорожной станции Новый Уоян начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции береговой посадочной платформы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
Строителям предстоит полностью демонтировать старый перрон, отсыпать новое основание и забетонировать новую площадку. Новый перрон будет оборудован тактильными наземными указателями и пандусами для маломобильных пассажиров, навесами, светодиодным освещением и навигацией. Завершить работы планируется до конца 2020 года.
Также будет реконструирована система освещения, сети связи, дождевая и ливневая канализация. Покрытие будет выполнено из бетонной тротуарной плитки.
Новый перрон длиной 468 метров позволит принимать пассажирские поезда составностью до 21 вагона (длина существующего перрона 438 метров).
В этом же году планируется выполнить капитальный ремонт платформ на станциях Кичера, Ангоя и Киренга.
Фото: old-visual.rzd.ru
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