В Бурятии синоптики прогнозируют возвращение зимы

В ряде районов установится временный снежный покров





По данным Бурятского гидрометцентра, во второй половине дня 12 мая по трассе БАМ, а 13 мая - в большинстве районов Бурятии ожидается ухудшение погоды.

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, по северной половине республики мокрый снег и снег, в Северо-Байкальском районе сильные осадки. Скорость ветра будет достигать до 24 м/с. По северу республики местами установится временный снежный покров, а температура воздуха понизится на 8 и более градусов.Фото: «Номер один»