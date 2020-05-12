В Улан-Удэ начата проверка нападения на бригаду «скорой помощи»

Нападавший звонил в полицию, пытаясь обвинить медиков в том, что они были пьяны



В Улан-Удэ устанавливаются все обстоятельства нападения на медиков бригады «скорой помощи». По результатам проверки в отношении нападавшего будет принято объективное правовое решение в соответствии с действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, сегодня ночью бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшера, санитара и водителя выехала по вызову к больному на улицу Моховая Улан-Удэ. На месте к подъехавшей машине подошел незнакомый мужчина, выгуливавший собаку, и принялся беспричинно грубить медицинским работникам, после чего выхватил из кармана газовый баллончик и распылил аэрозоль в лицо членов бригады, причинив одному из них химический ожог роговицы и лица.



Пострадавшие медики при помощи «тревожной кнопки» вызвали сотрудников вневедомственной охраны, которые в итоге



Фото: pixabay.com В Улан-Удэ устанавливаются все обстоятельства нападения на медиков бригады «скорой помощи». По результатам проверки в отношении нападавшего будет принято объективное правовое решение в соответствии с действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, сегодня ночью бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшера, санитара и водителя выехала по вызову к больному на улицу Моховая Улан-Удэ. На месте к подъехавшей машине подошел незнакомый мужчина, выгуливавший собаку, и принялся беспричинно грубить медицинским работникам, после чего выхватил из кармана газовый баллончик и распылил аэрозоль в лицо членов бригады, причинив одному из них химический ожог роговицы и лица.Пострадавшие медики при помощи «тревожной кнопки» вызвали сотрудников вневедомственной охраны, которые в итоге задержали злоумышленника . В это время он успел скрыться с места происшествия. Уже из своей квартиры он позвонил в полицию и, в попытке оговорить медицинских работников, сообщил, что они находились в нетрезвом состоянии. Однако это не нашло подтверждения.Фото: pixabay.com