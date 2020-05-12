В Бурятии от нападений клещей уже пострадали более 400 человек

В связи с теплой погодой в марте на 14 дней ранее обычного зафиксирована активность степных клещей



Новый коронавирус не отменил угрозу старой напасти. В Бурятии начался сезон активности клещей, являющихся переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний, напомнили в республиканском управлении Роспотребнадзора. В связи с теплой погодой в марте на 14 дней ранее обычного зафиксирована ранняя активность степных клещей, отметили в управлении.



В республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей уже обратились 418 человек, что пока не превышает среднемноголетних значений.



В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора совместно с минздравом и другими заинтересованными ведомствами реализую планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии проводит противоклещевые обработки с контролем их качества и эффективности. В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2000 гектаров территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций.



Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, с начала года привито более 21 тыс человек, планируется привить более 70 тыс человек.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику ЦРБ, а жителям Улан-Удэ - в приемное отделение Городской больницы №4 по адресу: г.Улан-Удэ, ул.М.Расковой, дом 2а. Проезд маршрутным такси №3, 4, 21, 54 до остановки «Городская больница».



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