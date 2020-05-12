659 жителей Бурятии проверили свои знания о войне

Победителями викторины от «Бурятзолота» стали 19 человек





Познавательная викторина о Великой Отечественной войне, организованная международной компанией Nordgold, завершилась. Она началась ровно за месяц до Дня Победы.

Онлайн-викторина, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась 9 мая. В ней приняли участие 659 жителей Бурятии. Однако только 19 участников ответили на все 75 вопросов о событиях той войны и стали победителями. Они получат призы – сертификаты номиналом 3000 рублей каждый на покупки в магазинах федеральной торговой сети. Викторина проводилась при информационной и организационной поддержке издания «Номер Один».- Викторина призвана в Год памяти и славы приобщить жителей регионов к истории Великой Отечественной войны. Надеемся, что все участники смогли освежить свои знания и узнать новые факты. Мы благодарим всех, кто принял участие в викторине, - подводят итоги организаторы.Возраст участников не был ограничен, победителем мог стать каждый, от школьника до представителей старшего поколения. Наиболее активными стали жители Улан-Удэ. Самый быстрый и эрудированный участник онлайн-опроса потратил на прохождение викторины почти 5 минут.- В связи с действием на территории Республики Бурятия режима самоизоляции и других мер по защите населения от распространения коронавируса (COVID-19), выдача сертификатов победителям будет организована после окончания действия ограничительных мероприятий, - сообщают организаторы.Помимо жителей Бурятии в викторине соревновались жители еще двух регионов, где компания Nordgold, в состав которой входит ПАО «Бурятзолото», ведет свою операционную деятельность – республики Саха (Якутия) и Амурской области. Общее число участников викторины составило свыше 1 700человек.Фото: мэрия Улан-Удэ