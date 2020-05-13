В Улан-Удэ тотальная дезинфекция вызвала рост заболеваний у детей

Дети страдают от аллергии на хлорку





В поликлиники Улан-Удэ стали массово обращаться горожане с жалобами на аллергию у детей. Причиной всплеска оказалась не весеннее цветение, а повсеместная дезинфекция.

- У сына начали слезиться глаза, появился насморк и кашель. Думали, что простыл. Пришли в поликлинику, поставили диагноз «аллергия», - рассказала «Номер один» улан-удэнка Екатерина Булдаева.Весной в Улан-Удэ традиционно наблюдается всплеск жалоб на аллергическую реакцию от цветения. Однако в этом году таких пациентов гораздо больше.- Нужно пояснить, что у ребенка нет аллергии на цветение. И нам в поликлинике педиатр сказала, что идет поток детей с реакцией на хлорку. Сейчас же везде идет дезинфекция – в подъезде, в магазинах, во дворе на детской площадке. Врач сказала, что дети эту хлорку переносят на лицо, и вот результат, – добавила горожанка.Напомним, для борьбы с коронавирусом Улан-Удэ ежедневно подвергается дезинфекции. Хлорсодержащими растворами обрабатывают около 300 остановочных пунктов, 28 скверов и парков. Общая площадь этих территорий составляет 10 тыс. квадратных метров. Остановки обрабатывают три переоборудованные поливомоечные машины. Технику оснастили бензиновыми генераторами и мойками высокого давления. В труднодоступных местах обработку проводят вручную при помощи ранцев-распылителей. Ежедневно обрабатывается и более 3000 многоквартирных домов Улан-Удэ.Служба информации «Номер один»Фото: мэрия Улан-Удэ