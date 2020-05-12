В Бурятию прибыли еще 74 вахтовика из Якутии

Всего в республику возвращены 182 человека, информация об остальных уточняется

В Улан-Удэ накануне вечером прибыл рейс с жителями республики, работавшими вахтовым методом в Якутии. Прибыли 74 человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.В аэропорту вахтовиков по уже отработанному алгоритму встречали специалисты санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора, медицинские работники, дезинфекционная бригада Центра гигиены и эпидемиологии, сотрудники МВД и служб аэропорта. Все встречающие, как и сами прибывшие, были в средствах индивидуальной защиты (костюмах, масках, перчатках).Проведена термометрия тела прибывших, выдано постановление об изоляции. После дезинфекционной обработки багажа, прибывших на специально выделенном транспорте доставили в обсерватор, развернутом на базе гостиницы «Гэсэр». В настоящее время за ними установлено медицинское наблюдение, будет проведено лабораторное обследование.Весь задействованный транспорт (воздушное судно, автобусы, легковые автомобили) был подвергнут дезинфекционной обработке.Результаты первой группы, прибывшей 9 мая, находятся в работе.Всего из Якутии в Бурятию к сегодняшнему дню доставлены 182 человека. Информация по остальным уточняется.Фото: республиканское управление Роспотребнадзора