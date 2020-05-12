В Бурятии везде сохраняется масочный режим

Его соблюдение своими сотрудниками обязаны обеспечить работодатели



В Бурятии масочный режим сохраняется везде – в общественных местах, в транспорте, в магазинах, на рабочих местах. При этом работа мобильных групп по контролю за соблюдением противовирусных ограничений сохраняется, но совместно с полицией они сосредоточат работу на проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований работодателями.



«Если магазином допущено нарушение, Роспотребнадзор сразу даст предписание, и магазин закроется на 90 дней», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на совещании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.



В Бурятии работодатели в период действия ограничительных мероприятий, связанных с возникновением и распространением COVID-19, обязаны обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания – респираторов, медицинских или гигиенических масок, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Напомним, юридические лица и индивидуальные предприниматели республики должны обеспечить также и следующие санитарно-эпидемиологические требования: проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей каждые два часа, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха, обеспечить проветривание рабочих помещений каждые два часа.



Также работодатели обязаны отстранять сотрудников с признаками ОРВИ или прибывших в республику в течение последних 14 дней. Перевести совещания, собрания и другие мероприятия в дистанционный режим, ограничить личный прием граждан.



Что касается обязательного использования жителями Бурятии средств индивидуальной защиты органов дыхания – можно носить не только медицинские маски и респираторы, но и гигиенические (тканевые) маски в общественных местах:



- во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси;

- на станциях и остановках;

- в помещениях, где работают юридические лица и индивидуальные предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

- при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений;

- в автовокзалах, железнодорожных вокзалах, аэропортах;

- при посещении иных общественных мест.





Фото: pixabay.com

